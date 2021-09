Mit der neuen Corona-Verordnung fällt an vielen Orten in Schleswig-Holstein die Maskenpflicht weg. An Schulen hingegen bleibt es bei der Verpflichtung, etwa in Klassenräumen eine Maske zu tragen. Das Bildungsministerium sieht dafür gute Gründe, stößt damit aber nicht überall auf Verständnis.