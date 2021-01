Kiel

Obwohl es hier und da eng wurde, musste die Polizei nicht eingreifen und Ansammlungen auflösen. In Eckernförde bummelten Einheimische wie Auswärtige an den Promenaden, am Strand, am Hafen und in der Innenstadt. Probleme mit zu geringen Abständen gab es nach Angaben des Polizeireviers Eckernförde keine. „Es war recht viel los in der Stadt. Aber die Kollegen haben im Streifendienst an beiden Tagen keine Verstöße festgestellt. Alles war entspannt“, sagte eine Sprecherin des Reviers. Auch in Heikendorf am Fördewanderweg wurde nichts Auffälliges beobachtet, meinte Amtsdirektor Ulrich Hehenkamp. In Neumünster und dem Kreis Rendsburg-Eckernförde gab es laut Polizei „ein paar Einsätze mit Corona-Bezug“, aber das in den Abendstunden am Wochenende, nicht von Spaziergängern.

Auch Ministerpräsident Daniel Günther war im Freien unterwegs. „Es gibt keine Ausgangssperren! Ich bin erfreut darüber, dass sich die Menschen an die Regeln halten und Abstände einhalten.“

Am Montag Gespräche über Maskenpflicht

Dass es an der Kiellinie voll war, könnte am Montag Thema bei der Corona-Besprechung der Stadt Kiel werden. Bei dem regelmäßig montags anberaumten Termin spricht die Rathausspitze mit Krankenhäusern, Gesundheitsamt und Ordnungsbehörden über die aktuelle Lage und berät über mögliche neue Maßnahmen und Lockerungen. Da an der Kiellinie keine Maskenpflicht herrscht, kann sich Oberbürgermeister Ulf Kämpfer vorstellen, dass nach den Erfahrungen vom Wochenende darüber gesprochen wird. „Eine Maskenpflicht an der Kiellinie ist weder beschlossene Sache noch auszuschließen“, sagt der OB. Grundlage für eine Entscheidung ist die Rückmeldung des Ordnungsamts. „Bisher herrschten geordnete Verhältnisse und es konnte Abstand gehalten werden, deshalb haben wir von einer Maskenpflicht abgesehen.“ Sollte es aber vermehrt dazu kommen, dass es an der Kiellinie zu eng wird, könnte die Stadt reagieren.

Kämpfer betont aber auch, dass eine Maskenpflicht an der Kiellinie wohl überlegt sein muss. „Eine Maskenpflicht würde nicht nur bei Sonnenschein und am Wochenende von 10 bis 14 Uhr gelten, sondern bei jedem Wind und Wetter von morgens bis abends.“ An einem beliebten Freizeitort eine solche dauerhafte Regelung ohne Ausnahme zu treffen, müsse gut begründet sein, um in der Bevölkerung auf Verständnis zu stoßen.