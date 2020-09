Kiel

Der Schutz vor Covid-19-Infektionen ist gerade in Krankenhäusern von hoher Bedeutung. Einige Kliniken, darunter die Medizinische Hochschule in Hannover, haben daher eine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes auch für werdende Mütter bei der Geburt eingeführt.

Eine Kinderärztin kritisiert die Maßnahme gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland scharf. Auch bei den KN-Lesern auf Facebook löst die Maskenpflicht für werdende Mütter überwiegend Unverständnis aus (siehe Ende des Artikels).

Maskenpflicht bei der Geburt : Das sagen Kliniken in Schleswig-Holstein

Doch wie handhaben Kliniken in Schleswig-Holstein die Lage? „Unter der Geburt müssen die Mütter natürlich keine Maske tragen“, sagt Ivo Markus Heer vom Friedrich-Ebert-Krankenhaus in Neumünster. Das sei eine ganz klare Vorgabe der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe zum Thema Corona. „Unter Presswehen eine Maske kann ich mir schlechterdings nicht vorstellen.“

Väter als Begleitung bei der Entbindung sollten eine Maske tragen. Ob das auch durchgehend für die ganze Dauer der Geburt gelten sollte, könnten die Hebammen in dieser „emotionalen Sondersituation“ auch individuell steuern.

Die Maskenfrage für die Entbindenden ist für Heer allerdings nur die „Spitze des Eisbergs“, wenn es um die Einhaltung von Corona-Sicherheitsmaßnahmen vor, während und nach der Geburt gehe.

Am FEK in Neumünster sind Väter nur während der Geburt zugelassen

Das FEK halte sich strikt an die Vorgaben, dass Väter erst während der Geburt und nicht bei der Vorbereitung zugelassen sein sollten, so Heer. Das gelte auch für die Zeit nach der Entbindung, wenn ebenfalls nur die Väter Besuchsrecht auf der Wöchnerinnenstation haben sollten.

Das werde von den Krankenhäusern allerdings „deutlichst unterschiedlich“ umgesetzt. Die niedrige Inzidenz im Juni und Juli habe vielerorts zu Lockerungen geführt, aber nicht im FEK, wie Heer betont.

Mit der Zulassung von Familienbesuchen zum Beispiel, würden sich andere Krankenhäuser Wettbewerbsvorteile verschaffen. Welche Kliniken Heer meint, wollte der Ärztliche Direktor des FEK nicht sagen: „Die sind im Gesundheitsministerium benannt und bekannt.“

Für das FEK sei die strikte Einhaltung des „höchsten Sicherheitslevels“ bereits ein Wettbewerbsnachteil geworden. Aktuell seien die Geburtenzahlen um sieben Prozent eingebrochen. 2019 kamen im FEK noch 1100 Kinder zur Welt, 2020 dürften es nur noch rund 1000, also fast zehn Prozent weniger sein, so der Ärztliche Direktor. Dabei sei die Geburtshilfe das FEK mit der niedrigsten Kaiserschnittrate in Schleswig-Holstein gerade auf Expansionskurs gewesen.

Maskenpflicht in den Segeberger Kliniken

In der Paracelsus-Klinik Henstedt-Ulzburg mit Geburtsstation müssen die Mütter während der Geburt keine Maske tragen. Anders sieht es in den Segeberger Kliniken in Bad Segeberg aus. „Die werdenden Mütter und Väter sind in der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe angehalten, auch während der Entbindung Masken zu tragen", sagt Robert Quentin, Sprecher der Segeberger Kliniken. Das sehe das Hygienestatut in der Allgemeinen Klinik so vor.

Am Städtischen Krankenhaus Kiel (SKK) würden die Mütter darum gebeten, bei der Geburt eine Maske zu tragen, erklärt Geschäftsführer Roland Ventzke. "Wenn sie das nicht können, tragen unsere Mitarbeiter eine FFP2-Maske."

Väter dürfen am SKK bei der Geburt dabei sein, müssen allerdings einen Mundschutz tragen. Auch können sie mit Mutter und Kind nach der Geburt ein Familienzimmer im Krankenhaus nutzen. "Da muss dann eine Maske getragen werden, wenn ein Mitarbeiter im Raum ist", so Ventzke. Wenn die Familien das gemeinsame Zimmer nutzen, müssten auch die Väter einen Coronatest machen. Mütter würden – wie alle anderen stationären Aufnahmen auch – ohnehin getestet.

Am UKSH in Kiel kann die Maskenpflicht im Einzelfall geprüft werden

Auch am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein ( UKSH) in Kiel werden Schwangere, wie andere Patienten, bei der Aufnahme auf Sars-Cov-2 getestet. "So haben wir stets rasch den Nachweis eines negativen Testergebnisses, der Schwangere, ihre Partner und auch das betreuende Team beruhigt", sagt Ulrich Pecks, Leiter der Geburtshilflichen Abteilung am UKSH in Kiel.

Sollte bei der Geburt noch kein negatives Testergebnis vorliegen, werde das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im Einzelfall geprüft. Werdende Väter dürften selbstverständlich weiter bei Geburt anwesend sein.

An den Imland-Kliniken in Rendsburg und Eckernförde gibt es ein ähnliches Vorgehen wie am UKSH. Auch hier erhalten die Frauen bei der Aufnahme einen PCR-Abstrich. Bis zum Vorliegen eines negativen Testergebnisses tragen sie einen Mund-Nasen-Schutz. Begleitpersonen und das Personal würden diesen generell tragen, heißt es aus den Kliniken.

Leser-Reaktionen Viele KN-Leser halten Maskenpflicht für werdende Mütter für unzumutbar Dass bei der Geburt Masken getragen werden sollen, stößt in den sozialen Netzwerken auf wenig Zustimmung. "Ich musste ebenfalls mit Maske entbinden, während der Entbindung habe ich diese ausgeblendet aber ich hatte danach lange Zeit Probleme mit der Atmung. Es ist definitiv nicht gesund unter Anstrengung eine Maske zu tragen", berichtet etwa Jessica Rosenthal. Und weiter: "Ich möchte mal jemanden sehen der beim Sport unter Hochleistung eine Maske trägt." Auch Manuela Rauch zieht auf der Facebookseite der Kieler Nachrichten den Vergleich zum Sport und schreibt: "Die Spieler auf dem Feld bei Anstrengung beim Fußball nicht, aber die Frau bei der Geburt. Ohne Worte." Wie das überhaupt physisch möglich sei, fragt sich Tuula Peñate Medina in ihrem Kommentar. Melanie Blendien sieht aus eigener Erfahrung Schwierigkeiten: "Ich kann nach drei Geburten sagen, dass ich das fast für unmöglich halte. Vor allem, wenn man keine PDA hat. Das ist ein gewaltiger Kraftakt und die richtige Atmung wichtig in den Wehen." In vielen Krankenhäusern müssen Mütter bei der Geburt einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Eine Kinderärztin findet das bei Presswehen “unvorstellbar”. Gepostet von Kieler Nachrichten am Dienstag, 22. September 2020 Verständnis für die grundsätzliche Maskenpflicht im ÖPNV oder in Läden hat Emma Céline Özbay. "Aber dass die gebärende Mutter jetzt noch eine Maske tragen muss, ist wirklich unzumutbar", kommentiert sie. Hope Keanki hingegen äußert in ihrem Kommentar Verständnis für die Maßnahme, denn bei der Geburt oder in den Wehen atme man schneller und tiefer ein und aus. Dabei würden sich die Aerosole schneller im Raum verteilen. "Ich weiß aus Erfahrung, dass es machbar ist, denn wenn am Ende alle Hebamme erkrankt sind, hilft das auch keinem."

