Man habe viel Verständnis für Fragen und Kritik im Zusammenhang mit der neuen Besucherregelung, sei aber "erschrocken über die Welle an Beleidigungen und Bedrohungen, die uns entgegengeschlagen ist", schreibt das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein auf seiner Facebook-Seite: "Als Maximalversorger behandeln wir besonders schwer erkrankte Menschen, darunter auch viele Kinder." Oberstes Gebot sei es, für diese Menschen eine sichere Behandlungsumgebung zu schaffen.

Reaktion auf Maskenpflicht für Kleinkinder: "Ihr seid doch nicht ganz normal"

Ende September hatte das Klinikum im Internet über die veränderte Regelung informiert. Allein auf Instagram verschafften Nutzer ihrer Wut Luft in fast 200 Kommentaren. "Einfach nur krank. Hoffe, dass niemand auf Euch angewiesen ist und immer ein andereres KH aufsuchen kann", heißt es da. Und: "Ab 1 Jahr, wie soll man denn dem Kind das Teil aufsetzen. Ihr seid doch nicht ganz normal."

Ein weiterer User schreibt: "Wer Menschen und vor allem Kinder dazu nötigt, die Sauerstoffzufuhr zu erschweren und diese zur CO-Rückatmung nötigt, begeht ein Vergehen gegen das Menschenwohl!" Eine Nutzerin wirft dem UKSH sogar fahrlässige Tötung vor: "Schämt Euch!!!"

Auf Facebook reagierten Nutzer in über 840 zum Teil wuterfüllten Kommentaren. Ein Teil der User äußerte aber auch Verständnis für die Maßnahme.

In seiner Entgegnung versucht das Klinikum, die Wogen zu glätten und wirbt um Verständnis. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen würden für die Gesundheit der Menschen im Land ihr Bestes geben: "Dass dies in Zeiten der Pandemie auch Entscheidungen mit sich bringt, die kritisch gesehen werden, ist leider unvermeidlich." Um die Gefahr einer Ansteckung zu verringern, hat das UKSH die Maskenpflicht auch auf Gänge und alle Bereiche der Patientenversorgung ausgedehnt.

Gerüchte über "Atemlähmungen"

Berichte, dass Kinder durch herkömmliche Gesichtsmasken ersticken oder Atemlähmungen erleiden könnten, bezeichnet das Klinikum als falsch: "Das trifft nicht zu." Kohlenstoffdioxid-Moleküle seien viel zu klein, um von Alltagsmasken zurückgehalten werden zu können.

Gegen Feuchtigkeit und Keime, die sich in der Maske ansiedeln, würden eine regelmäßige Reinigung sowie der Austausch gegen eine zweite Maske helfen: "Sollten wichtige Gründe gegen das Tragen einer Maske sprechen, haben wir auch in den vergangenen Monaten immer individuelle Lösungen für unsere Patientinnen und Patienten gefunden."

UKSH : Masken schützen vor Krankheitserregern

Auch Aussagen, dass Masken sowieso nicht schützten, weist das UKSH zurück: "Aus dem Krankenhausbetrieb ist seit mehr als einem halben Jahrhundert belegt, dass ein Mund- und Nasenschutz die Übertragung von Krankheitserregern aus den Atemwegen stark hemmt."

Niemand würde sich heute operieren lassen, wenn Chirurgen und das Pflegepersonal zum Schutz des Patienten keine Maske trügen: "Medizinisches Personal trägt aus Fürsorge für die Patienten über mehrere Stunden Masken und verrichtet dabei auch hochkomplexe Aufgaben." Auch wenn Alltagsmasken keine standardisierten Eigenschaften aufwiesen, seien sie ein "wesentlicher Bestandteil der Maßnahmen zur Eingrenzung der Übertragung."

Maskenpflicht auch auf den Gängen im UKSH

Bislang konzentrieren sich die Wutentladungen auf Beschimpfungen im Netz. Von Pöbeleien oder Übergriffen gegen Personal in der Klinik sei ihr nichts bekannt, sagt eine Sprecherin. Zu hören ist aber auch, dass sich Personal immer wieder mit Beschwerden auseinandersetzen muss.

Kliniken haben quasi Hausrecht

Andere Kliniken im Land schreiben ebenfalls das Tragen einer Maske vor, machen in ihren Besuchsregelungen jedoch keine Angaben über ein Mindestalter. Grundsätzlich haben Krankenhäuser einen Ermessensspielraum, wenn sie auf Basis des Infektionsschutzgesetzes ihre eigenen Hygienepläne erlassen. "Hier gilt quasi Hausrecht", sagt ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Kiel. Die Sonderregelung am UKSH sei durch die Landesverordnung zum Schutz vor dem Corona-Virus mit abgedeckt.

