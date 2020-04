Reibungsloser Start der Maskenpflicht

Kiel

Als letztes Bundesland hat Schleswig-Holstein am Mittwoch verpflichtend eine Maskenpflicht eingeführt. Alternativ zur Alltagsmaske können die Schleswig-Holsteiner auch einen Schal oder ein Tuch benutzen, um Mund und Nase zu bedecken.

Die positiven Erfahrungen, die Verkehrsbetriebe in anderen Bundesländern in den vergangenen Tagen gemacht haben, scheinen sich auch hierzulande zu bestätigen. "Mehr als 90 Prozent unserer Fahrgäste in Hamburg sind einsichtig, sie tragen eine Abdeckung in den Zügen", sagte eine Bahn-Sprecherin. Wer ohne Maske unterwegs ist, werde vom Zugpersonal angesprochen und auf die Verordnung hingewiesen.

Menschen verhalten sich vorbildlich

So soll es auch in Schleswig-Holstein gehandhabt werden. Zum Start in den Berufsverkehr gab es am Mittwochmorgen auf den beiden Pendlerstrecken rund um Kiel keine Probleme. Pendler und Fahrgäste saßen in großen Abständen in den Wagen, Mund und Nase hinter Masken verborgen.

"Die Menschen sind sehr vernünftig und verhalten sich vorbildlich", lobte eine Zugbegleiterin. Ein Vorteil sei es auch, dass trotz deutlich reduziertem Fahrgastaufkommen die Anzahl der Waggons und Triebwagen nicht reduziert worden sei. "Dadurch können sich die Fahrgäste gut verteilen."

Im Notfall muss die Bundespolizei helfen

Die Bahn setzt auf Deeskalation, will nur im Notfall die Bundespolizei um Unterstützung bitten. Nach demselben Muster will auch die Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG) verfahren. "Wer ohne Maske einsteigt, wird vom Fahrer auf die geltende Verordnung hingewiesen und gegebenenfalls aufgefordert, den Bus zu verlassen", sagte eine Sprecherin der KVG.

Zur Galerie Im Nahverkehr in Schleswig-Holstein müssen nun Masken getragen werden.

Ausgenommen von der Maskenpflicht sind in Schleswig-Holstein unter anderem Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr, das Fahrpersonal in Bussen, Bahnen und Schiffen sowie Taxifahrer. Bußgelder bei Verstößen gegen die Maskenpflicht sind bislang nicht vorgesehen.

