Kiel

„Der Bahn ist es wichtig, dass die Maskenpflicht eingehalten wird“, sagte Sprecherin Franziska Hentschke. „Die Zugbegleiter weisen die Reisenden zwar immer auf die Mund-Nasen-Bedeckung hin. Aber mit den verstärkten Kontrollen wollen wir besondere Präsenz zeigen.“ Das diene vor allem der Prävention und soll den Fahrgästen die Corona-Regel immer wieder bewusst machen. Bis Dezember finden ähnliche Aktionen in allen Bundesländern statt.

In ganz Deutschland sind derzeit rund 4000 Mitarbeiter des DB-Sicherheitsdienstes in Zügen und an Bahnhöfen unterwegs. Im RE7 zwischen Hamburg und Kiel waren das am Mittwochvormittag David F. und Thomas S. mit vier Bundespolizisten an ihrer Seite.

Anzeige

„Wir sprechen die Leute ohne Maske an oder die Menschen, bei denen sie nur unten am Kinn hängt. Einige setzen sie auch schnell auf, wenn sie uns kommen sehen“, sagt David F. In solchen Fällen behalten die Kontrolleure die Person im Auge und gehen mehrfach vorbei. Einer der Sicherheitskräfte übernimmt das untere, der andere das obere Stockwerk im Doppeldecker-Regionalzug. Im ICE steigt ein Kollege hinten und der andere vorne im Waggon ein, sodass sie sich entgegenkommen.

An Vergessliche verteilen die Kontrolleure im Zug Ersatzmasken

„Manche Fahrgäste haben ein Attest dabei, dann ist das in Ordnung.“ Andere hätten keine Maske dabei oder ihnen sei das Gummiband gerissen, für sie haben die Sicherheitsmitarbeiter Ersatz-Masken in ihrer Tasche. „Es gibt Menschen, die uns verschwörungstheoretische Geschichten auftischen. Wenn sie sich weigern eine Maske aufzusetzen, können sie aus dem Zug verwiesen werden.“ Die Bundespolizei haben sie nicht jeden Tag im Schlepptau. Normalerweise werden die Beamten nur gerufen, wenn eine Auseinandersetzung über die Maskenpflicht eskaliert.

„In Schleswig-Holstein mussten wir seit August in weniger als einer Handvoll Fällen einschreiten“, sagt Oberkommissar Michael Hiebert, Sprecher der Bundespolizei-Inspektion Kiel. „Notfalls erteilen wir einen Platzverweis.“ Muss die Polizei kommen, wird das teuer für den Maskenverweigerer, er muss dann nicht nur für den Einsatz zahlen. „Das geht schnell mal in den vierstelligen Bereich“, so Hiebert. Die Polizei gibt zudem die Personalien an das Land weiter, das ein Bußgeld von 150 Euro verhängen kann.

Keine Maske: Im Schnitt muss Schaffnerin pro Fahrt drei Gäste ermahnen

Bei der Kontrollfahrt am Mittwoch trugen von rund 350 Fahrgästen nur drei keine Maske. Die Fahrgäste reagierten immer unterschiedlich, wenn sie diese auf die fehlende Maske hinweise, sagt Zugbegleiterin Mareike Thiem. „Manche haben sie einfach vergessen, andere diskutieren erst einmal.“ Bisher sei bei ihren Fahrten aber alles friedlich geblieben. Pro Strecke komme es im Schnitt zwei bis dreimal vor, dass sie Passagiere an den Mund-Nasen-Schutz erinnern müsse. Das sei am Anfang noch deutlich häufiger vorgekommen.

Über 90 Prozent der Passagiere halten sich an Maskenpflicht

„Bei unseren Zählungen haben wir festgestellt, dass die Quote der Maskenträger immer über 90 Prozent liegt“, so Sprecherin Hentschke. „An Wochenenden – vor allem am Abend – nimmt die Maskendisziplin aber ab“.

Deshalb will der Konzern an den Wochenenden und während der Herbstferien in den Fernzügen doppelt so viele Sicherheits-Mitarbeiter einsetzen wie bislang. An großen Bahnhöfen baut die Bahn die Präsenz am Wochenende und in den Abendstunden aus. Mitte September hatten Bund, Länder, Verbände der Verkehrswirtschaft, Gewerkschaften, kommunale Spitzenverbände und Verkehrsunternehmen an einem Runden Tisch regelmäßige Schwerpunktkontrollen vereinbart.

In Schleswig-Holstein waren am Mittwoch unter anderem auch zwischen Lübeck und Lüneburg Kontrollteams unterwegs.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter über die aktuelle Lage in Schleswig-Holstein versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Weiterer Newsletter: Kiel mittendrin. Über das Leben in der Landeshauptstadt. Verpassen Sie keine Neuigkeit mehr. Versand: Jeden Mittwoch. Hier geht es zur kostenfreien Anmeldung. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite