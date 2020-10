Helgoland

Wer Helgoland besuchen möchte, muss sich ans Maske-Tragen gewöhnen. In einigen Bereichen der Insel ist von 10 bis 17 Uhr das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im öffentlichen Raum Pflicht. Hintergrund ist, dass die gebotenen Abstände nicht überall gewährleistet werden können.

Hier muss ein Mund-Nasen-Schutz auf Helgoland getragen werden

Die Maskenpflicht gilt ab Verlassen des Schiffes entlang der Wege von den Schiffen bis zur Hafenstraße sowie in den Straßen Hafenstraße, Am Südstrand, Nordseeplatz, Lung Wai und im markierten Bereich am Fahrstuhl.

Der Mund-Nasen-Schutz muss auch in allen Restaurationen und Gaststätten, die in dem Bereich liegen, beim Betreten und Verlassen sowie auf dem Weg zur Toilette getragen werden. Die Mund-Nasen-Bedeckung muss dabei Mund und Nase so bedecken, dass eine Ausbreitung von Tröpfchen durch Husten, Niesen oder Sprechen vermindert wird; eine Bedeckung mit Hand oder Arm oder die Verwendung einer Maske mit Ausatem-Ventil reicht nicht aus.

Wer von der Maskenpflicht auf Helgoland befreit ist

Von der Maskenpflicht auf Helgoland befreit sind Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr und Personen, die aufgrund einer körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigung keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen können und dies glaubhaft machen können.

Ausgenommen sind ebenfalls Beschäftigte der Gemeinde Helgoland, die Garten-, Säuberungs- und Instandsetzungsarbeiten ausführen und Beschäftigte der Fa. Ederleh und Müller GbR während der Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit.

Einreisende müssen Dokument ausfüllen

Nach Helgoland einreisende Personen haben zudem ein vorgegebenes Einreisedokument auszufüllen, zu unterzeichnen und auf dem Schiff / am Flugplatz abzugeben. Ansonsten wird der Zutritt zur Insel/Düne verweigert.

Betretungsverbot für Helgoland wurde ausgesprochen

Für Besucher aus inländischen Hochinzidenzgebieten gilt ein Betretungsverbot. Dies wird nur aufgehoben, wenn der Urlauber ein negatives Testergebnis vorlegen kann oder die Person aus beruflichen oder familiären Gründen einreist und sich entweder absondern kann oder unter 48 Stunden auf Helgoland bleibt.

Diese Allgemeinverfügung gilt bis einschließlich 1. November 2020.