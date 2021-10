Noch müssen Schülerinnen und Schüler in Schleswig-Holsteins Schulen eine Maske tragen und sich regelmäßig auf das Coronavirus testen. Doch wann ist damit Schluss? Darüber will am Dienstag ab 12 Uhr die Landesregierung informieren. Wir übertragen die Pressekonferenz hier im Livestream.