Lübeck

Zwei maskierte Männer haben in Lübeck ein Fitnessstudio mit einer Waffe während des laufenden Betriebs überfallen und Bargeld ergaunert. Die beiden noch flüchtigen Männer haben das Studio im Einkaufszentrum Lindenarcaden in der Nähe des Hauptbahnhofes gegen 22 Uhr am Donnerstag betreten und forderten Geld von den Angestellten, wie die Polizei mitteilte.

Mehrere Besucher seien noch vor Ort gewesen. Die Polizei sperrte den Gebäudekomplex über mehrere Stunden, die Suche verlief bislang erfolglos. Verletzt wurde bei dem Überfall niemand. Über die Höhe des erbeuteten Bargeldes wollte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

Polizei sucht Zeugen

Die Lübecker Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Raubes aufgenommen. Zeugen, die zwischen 22 und 23 Uhr im Bereich der Lindenarcaden verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0451/ 1310 zu melden.

RND/dpa