Viel Spaß beim Wett-Rechnen im Team

Niklas knabbert an einem Gebäck und verfolgt dabei genau, was sein Partner Kristoffer da auf dem Zettel rechnet. Die beiden Neunjährigen sind hochkonzentriert, nichts lenkt sie ab. Sie sind ein Team von insgesamt 204 Dritt-und Viertklässlern, die sich für den Landesentscheid Schleswig-Holstein Nord der 59. Mathematik-Olympiade qualifiziert haben.In den Fluren und Hörsälen des Unigebäudes in der Olshausenstraße 75 warten die Familien während des Wettbewerbs auf den begabten Nachwuchs. Der hat sich in den Schulen und auf Kreisebenen mit 48000 Teilnehmern in ganz Schleswig-Holstein vorab qualifiziert, um nun freiwillig zwei Stunden lang über kniffligen Matheaufgaben grübeln zu dürfen.

Aufgaben lösen in lebensnahen Sachverhalten

Mathe hat bei vielen Schülerinnen und Schülern keinen guten Ruf, und zum Teil lassen die Leistungen auch zu wünschen übrig. Doch an den üblichen Schulstress denkt hier kaum jemand. „Die Aufgaben sind besonders und entsprechen nicht denen des Unterrichts“, sagt Doris Gabelmann-Küppers, die gemeinsam mit Cay Tonner als Landesbeauftragte für Grundschulen im Einsatz sind. „Es geht darum, anspruchsvolle Aufgaben in lebensnahen Sachverhalten zu lösen, Bilder zu entwickeln und sich zu überlegen, wie man die Kuh vom Eis bekommt“, sagt sie.

Den Bundeswettbewerb gibt es schon seit fast 60 Jahren

Die alljährliche Mathematik-Olympiade als Bundeswettbewerb gibt es seit 1962/63 für Schüler von der dritten Klasse bis zum Abitur. In Kiel wird der Landesentscheid Schleswig-Holstein Nord für die dritte und vierte Klasse zum zweiten Mal ausgetragen, zuvor war es in Flensburg. Es sind 204 Schüler aus Flensburg, Kiel, Plön, Rendsburg, Eckernförde und Schleswig sowie den Kreisen Dithmarschen, Steinburg Nordfriesland und Pinneberg angereist. Schüler aus den südlichen Kreisen des Landes treten in Lübeck an.

Mathe ist eben nicht nur Plus und Minus

Kristoffer Jürs und Niklas Grabert von der Grundschule Kiel-Russee sind schon eher fertig. Die Viertklässler sind mit ihren Lösungen zufrieden, nur wenige Aufgaben fanden sie wirklich schwierig. Was mögen sie so gern an der Welt der Zahlen? „Man muss verstehen, dass Mathe nicht nur Plus und Minus ist, sondern auch logisches Denken dazugehört und man es später im Alltag braucht“, sagt Niklas.

Lena und Mike schon seit dem Kindergarten ein Team

Die Drittklässler Lena Böttger und Mika Delewski von der Grundschule Brunsbüttel West sind schon seit dem Kindergarten ein Team. „Mit Zahlen arbeiten, das ist jedes Mal wie ein neues Abenteuer, das man bestehen muss“, sagt die Achtjährige. Mikas Vater, Sascha Delewski, hat sich mit Kollegen eine Aufgabe aus dem Vorjahr angeschaut, bei der es um zwei aufeinanderstehende Würfel ging. „Man musste die Zahlen auf den anderen Seiten nennen, das war gar nicht so einfach“, sagt er.

Diese Art Aufgaben machen „das hohe Maß an Attraktivität des Wettbewerbs aus, die Zahlen der Teilnehmer sind steigend“, sagt Cay Tonner. Zwei Stunden seien angemessen, um sich mal intensiv mit anspruchsvollen Aufgaben auseinandersetzen zu können. Zudem seien Mathematik-Wettbewerbe eigentlich was für Einzelkämpfer. Bei der Olympiade treten sie in Teams an, da kommt es auf Zusammenarbeit an.

Gute Zusammenarbeit in den Teams

Und die sah beim Wettbewerb sehr unterschiedlich und harmonisch aus, hat die angehende Mathe-Lehrerin Bianca Badoczy als Aufsicht beobachtet. Jeder habe andere Stärken. „Es muss eben abgesprochen werden, wer was macht, wie in der Berufswelt“, sagt Doris Gabelmann-Küppers. Für sie ist die Mathe-Olympiade das schönste Event im Jahr, das auch immer mehr Eltern mit den Kindern erleben wollen. Sie hofft, dass die Teilnehmer ihre Freude an dem Wettbewerb mit in die Schulen tragen und ihre Klassenkameraden mit dem Mathe-Virus anstecken.

Gewinner kommen aus Mönkeberg und Kappeln

Den ersten Platz bei den vierten Klassen machten Bennet Voß und Jonna Röver von der Grundschule an der Bake in Mönkeberg ( Kreis Plön). Bei den dritten Klassen hatten Hanna Spliedt und Jarla Matthiesen von der Gorch-Fock-Schule Kappeln ( Kreis Schleswig-Flensburg) die Nase vorn.

Hätten Sie's gewusst?

Aufgabenbeispiel, Klasse 3:

Eine Zahl, die vorwärts und rückwärts gelesen gleich lautet, nennen wir Palindromzahl. Beispiele dafür sind die Zahlen 131, 888, 2552, 35753

a) Wie viele Palindromzahlen gibt es zwischen 110 und 150? Schreibe sie auf.

b) Wie heißt die kleinste dreistellige Palindromzahl?

c) Wie heißt die größte dreistellige Palindromzahl?

d) Wie heißt die nächstgrößere Palindromzahl nach 191?

e) Wie heißt die kleinste vierstellige Palindromzahl?

Aufgabenbeispiel, Klasse 4:

In Peters Bande gibt es drei verschiedene Zahlungsmittel: schwarze, weiße und rote Steine. Ein schwarzer Stein und ein weißer Stein sind zusammen genauso viel wert wie zwei rote Steine. Vier weiße Steine sind zusammen genauso viel wert wie zwei rote Steine.

a) Wie viele weiße Steine sind genau so viel wert wie ein roter Stein?

b) Wie viele weiße Steine sind genau so viel wert wie ein schwarzer Stein?

Lösungen:

Klasse 3: Es gibt 4 Palindromzahlen 111, 121, 131, 141. Frage b) 101, c) 999, d) 202, e) 1001.

Klasse 4: a) Zwei weiße Steine sind so viel wert wie ein roter Stein, b) Da vier weiße Steine so viel wert sind wie zwei rote Steine, sind vier weiße Steine so viel wert wie ein schwarzer Stein und ein weißer Stein. Das bedeutet: Drei weiße Steine haben den Wert eines schwarzen Steins.