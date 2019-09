Kiel

In diesem Herbst sind erneut die MiSch-Eroberer dran, das sind Schüler der achten bis zehnten Klasse aller Schulen sowie der siebten Klasse aller Gymnasien im Verbreitungsgebiet von Kieler Nachrichten (KN) und Segeberger Zeitung ( SZ).

Am Dienstag wurde die neue MiSch-Saison in den Räumlichkeiten der Förde Sparkasse in Kiel mit einer Auftakt- und Infoveranstaltung für Lehrer und Schülervertreter eröffnet. Lisa Diekmann, Projektkoordinatorin für MiSch bei den Kieler Nachrichten, erläuterte die verschiedenen Bausteine des Projekts.

„Die teilnehmenden Schulen bekommen kostenlose Zugänge zu allen Onlineprodukten von KN und SZ sowie drei Monate lang täglich die Zeitung zugeschickt. Somit können die Lehrer das Thema Medien mit ihren Schülern praktisch behandeln.“ Die medienpädagogische Agentur Promedia Maassen liefere dazu passende Unterrichtsmaterialien.

Ein Redakteur per Bestellung

Ein besonderer MiSch-Baustein ist die Option, sich einen Redakteur in die Schule einzuladen. Dieser kann mit den Schülern über seinen Berufsalltag sprechen und Tipps geben zum journalistischen Schreiben oder zur Wichtigkeit von Unabhängigkeit und Genauigkeit im Journalismus - nicht nur in Zeiten von Fake News.

Für viele wohl am spannendsten ist aber der Kreativ- und Schreibwettbewerb. Dabei sind die Schüler gefragt. Sie dürfen selbst Themen finden, recherchieren, und einen journalistischen Text, ein Foto oder ein Video einreichen. Die besten Einsendungen werden am Ende des Projektes in einer Sonderausgabe der Zeitung gedruckt sowie während der MiSch-Laufzeit auch online auf dem MiSch-Blog präsentiert.

Die hohe Qualität der Schüler-Texte beeindruckt

André Santen, Sprecher der Förde Sparkasse, die das MiSch-Projekt mit unterstützt, wird Teil der Jury sein, die am Ende alle Einsendungen durchguckt. „Ich begleite das Projekt jetzt schon seit Ende 2015 und bin immer noch überrascht davon, wie sich die jungen Leute in ihre Themen steigern und wie hoch die Qualität ihrer Texte oft ist.“

Manche Lehrer waren schon als Schüler beim Projekt dabei

Ragna Greiner, Deutschlehrerin an der Jungmannschule in Eckernförde, hat selbst zu Schulzeiten am Projekt teilgenommen - damals noch unter dem Namen Zisch, Zeitung in der Schule. Nun ist sie das erste Mal als Lehrerin dabei. „Ich mache mit meiner Klasse bei MiSch mit, weil ich das für eine bereichernde Erfahrung halte. Es ist mal etwas, das vom normalen Unterricht abweicht und die Schüler machen die Erfahrung, dass ein guter Text auch von viele Leute gelesen werden kann – und nicht nur von mir wie sonst bei Abgaben.“

Mitte Dezember 2019 können alle die Ergebnisse der Jung-Journalisten in einer extra Zeitungsbeilage einsehen. Bis dahin lohnt sich aber auch ein Blick auf den MiSch-Blog, auf dem während der ganzen Projektzeit immer wider neue Einsendungen der Schüler erscheinen werden.

