Jungreporter packten auch heiße Eisen an

Sie haben sich ihren Applaus verdient. Bei der MiSch-Preisverleihung am Donnerstag in den Räumen der Tanzschule Ströhemann-Brinck wurden die besten Beiträge in den Kategorien Video, Foto und Text vergeben. Seit Mitte September haben sich Schüler aus 49 Klassen aus dem Verbreitungsgebiet von KN und SZ mit dem Thema Medien beschäftigt und dabei eigene Texte verfasst.

Schülerinnen sprechen über umstrittenes Tierversuchslabor

Platz eins in der Kategorie Video ging an Helena Rothenbeck, Nike Bohrer und Raja Marie Kinza von der Jungmannschule Eckernförde. Die Schülerinnen hatten ein heißes Eisen angepackt und beschäftigten sich in ihrem Videobeitrag mit dem umstrittenen Tierversuchslabor LPT aus Hamburg. André Santen, Sprecher der Förde Sparkasse, zeigte sich bei der Preisverleihung vor allem von der professionellen Umsetzung des ernsten Themas überzeugt – auch wenn die Bilder gequälter Tiere „schon harte Kost“ seien. „Das war für uns auf jeden Fall am schwersten, die Fotos von den Tieren zu sehen“, sagte Nike. „Aber wenn man nicht darüber berichtet, kann sich ja auch nichts ändern“.

Interview mit Vietnam-Veteran gewinnt in der Kategorie Text

Einem ganz anderen Thema hat sich Jan-Luis Wegner vom Gymnasium Lütjenburg gewidmet. Er befragte seinen 72-jährigen Basketball-Trainer dazu, wie es sich für ihn anfühlte, als 22-Jähriger im Vietnamkrieg zu kämpfen. Bodo Stade, Stellvertretender KN-Chefredakteur, lobte den Beitrag. „Nicht nur das Thema ist interessant, sondern auch die Form des Textes als Interview passend gewählt.“ Für den Gewinner Jan-Luis kam die Herausforderung hinzu, das Gespräch auf Englisch zu führen und anschließend zu übersetzen. „Unser Trainer ist Amerikaner und spricht nicht so gut deutsch“, erzählt Jan-Luis. Er gehe mit seiner Vergangenheit aber offen um und wolle die jungen Leute damit vor den Schrecken eines Krieges warnen.

Sieger-Foto zeigt "Das Duell" der digitalen und analogen Medien

In der Kategorie Foto hat der Kurs Medienwerk der Gemeinschaftsschule Neumünster-Brachenfeld abgeräumt. Ihr Foto „Das Duell“ zeigt, dass es unterschiedliche Vorlieben in der Wahl der Mediennutzung gibt. Kurz gesagt: Printzeitung versus digitale Angebote.

Für die Text- und Foto-Gewinner gab es bei der Preisverleihung je eine Druckplatte als Geschenk, auf der sie ihren prämierten Beitrag in besonderer Form mit nach Hause nehmen konnten. Für alle Sieger kamen dann noch Gutscheine, etwa fürs Kino oder den Mediendom, hinzu.

In der MiSch-Sonderzeitung können die besten Texte der Mischler nachgelesen werden.

Lehrer, die im nächsten Frühling mit ihrer Grundschulklasse am MiSch-Entdecker-Projekt teilnehmen möchten, können sich noch bis zum 20. Dezember auf dem MiSch-Blog anmelden.

