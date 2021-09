Kiel

Mit der ersten Lieferung der Zeitung tauchen die diesjährigen MiSch-Eroberer ab dem 13. September in die Welt des Journalismus ab. Bei dem Projekt „MiSch – Medien in der Schule“ lernen Schülerinnen und Schüler den Umgang mit Nachrichten – digital und klassisch auf Papier.

„Eine Rekordzahl an Schulen wird in diesem Jahr an dem Projekt mitmischen“, sagt Kerstin Reisen, Projektmanagerin bei der medienpädagogischen Fachagentur Promedia Maassen. An 32 Schulen werden 1388 Schülerinnen und Schüler aus 64 Klassen bis zum 11. Dezember jeden Tag – mit Ausnahme der Herbstferien – die Kieler Nachrichten oder die Segeberger Zeitung in die Schule geliefert bekommen.

Fake News zu erkennen ist wichtiger als je zuvor

Dabei wird nicht nur die gedruckte Zeitung im Fokus stehen. Besonders im Internet gilt es, Wahres von Unwahrem unterscheiden zu lernen. „In der Corona-Pandemie hat der Alltag verstärkt im Digitalen stattgefunden, Desinformation und Fake News sind dadurch sehr präsent“, sagt Kerstin Reisen beim Vorbereitungsseminar für die Lehrerinnen und Lehrer, die mit ihren Klassen am MiSch-Projekt teilnehmen.

Gemeinsam mit der Förde Sparkasse und Promedia Maassen wollen die Kieler Nachrichten und die Segeberger Zeitung aus diesem Grund vor allem eines: Die Schülerinnen und Schüler sollen lernen, wie sie sich anhand vertrauenswürdiger Quellen eine eigene Meinung bilden und Informationen reflektieren können. Dabei sollen auch Hass-Kommentare in sozialen Netzwerken thematisiert werden.

Während die Klassen die verschiedenen Textgattungen einer Zeitung kennenlernen, sollen sie sich in den Schreib- und Kreativwettbewerben auch selbst im Schreiben und Fotografieren üben oder Videos und Podcasts aufnehmen. Die Beiträge der Nachwuchsjournalisten werden dabei auf dem MiSch-Blog gesammelt und veröffentlicht. Eine Jury kürt schließlich die besten Artikel, Fotos oder Videos.

Redakteure besuchen die Klassen

All die Fragen rund um den Alltag in einer Redaktion, wo die Informationen herkommen und wie schnell sie dann in einem Artikel veröffentlicht werden müssen, können die Klassen den Redakteurinnen und Redakteuren bei einem Besuch stellen.

Außerdem wird es wieder ein Angebot der Förde Sparkasse geben. Die Schülerinnen und Schüler können hinter die Kulissen der Wunderino-Arena schauen. Auch für André Santen von der Sparkasse hat die Corona-Pandemie die Wichtigkeit wahrer Informationen verdeutlicht. „Die Digitalisierung verändert, wie wir Nachrichten erhalten und sie teilen“, sagt er. „Deshalb hat das Thema Fake News eine wahnsinnige Relevanz.“