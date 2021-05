Kiel

Dr. Benjamin Strobel ist Referent für Medienpädagogik und Games der Aktion Kinder- und Jugendschutz Schleswig-Holstein.

Herr Strobel, zu Hause gehören digitale Geräte zum natürlichen Umfeld von Kindern. Die Kita wünschen sich manche Eltern aber als gerätefreie Zone. Warum sollten Kinder sich schon in der frühkindlichen Bildung mit Medien beschäftigen?

Benjamin Strobel: Wir haben in der Kita keine Situation, wo die Kinder sich selbst überlassen sind und einfach vor ein Gerät gesetzt werden. Wir haben pädagogische Fachkräfte, die mit den Kindern gemeinsam Medien anschauen und üben, sie zu benutzen. Dabei haben sie gleich die Gelegenheit, darüber zu sprechen, wenn einem Kind etwas Seltsames oder Unverständliches begegnet. Grundsätzlich ist es gut, wenn Erwachsene eine offene Haltung gegenüber dem Medieninteresse ihrer Kinder zeigen. Das ist ein gutes Fundament dafür, dass sie sich auch in Zukunft an ihre Eltern wenden, wenn ihnen etwas Komisches im Netz unterkommt. Denn spätestens ab zwölf Jahren wollen Kinder nicht mehr, dass sie immer jemand beim Konsum begleitet.

Besteht nicht die Gefahr, dass Kinder eher süchtig nach Smartphone und Co. werden, wenn sie früh auf den Geschmack gebracht werden?

Genau die gegenteilige Idee steckt dahinter. Es soll von Anfang an ein verantwortungsvoller Umgang mit Medien gelernt werden. Studien zeigen, dass viele Kinder ohnehin sehr früh mit Geräten in Kontakt kommen und erste Erfahrungen machen. Medien spielen schließlich im Leben der Erwachsenen eine große Rolle. Die Nutzung beginnt teilweise bereits im ersten Lebensjahr. Etwa ein Drittel der Sechs- bis Siebenjährigen nutzt regelmäßig Aspekte des Internets. Das muss nicht unbedingt problematisch sein. Die Frage ist nicht: Wie viel beschäftigen wir uns mit Medien? Wichtig ist vor allem, auf welche Weise wir sie nutzen. Wenn Kinder schon in der Kita ein paar Leitplanken bekommen, worauf sie aufpassen müssen, ist das positiv.

Wie lässt sich das in den Kita-Alltag einbauen?

Oft haben Kinder eine Figur aus einer Serie oder ein Spiel, die sie total fasziniert. Das ist etwas, was Erzieherinnen und Erzieher gut aufgreifen können. Sie laufen offene Türen bei Kindern ein, wenn sie sich eigene Geschichten zu ihren Helden ausdenken dürfen oder etwas dazu basteln können. Viele Kinder wollen Geräte entdecken und gerne selber Fotos oder Videos machen. Beliebt ist die Herstellung von Stop-Motion-Filmen. Dabei machen Kinder mehrere Fotos von einer Szene und verstellen die Figuren immer ein Stück. Später wird das zu Film zusammengefügt.

Sie sprachen den Zeitfaktor beim Medienkonsum an. Wie wichtig sind klare Regeln zu Hause, was konsumiert werden darf und wie lange?

Bei älteren Kindern macht es Sinn, gemeinsam Nutzungszeiten auszuhandeln. Das funktioniert besser, als Regeln von oben herab vorzugeben. Es bringt viel, wenn Eltern und Kinder den Medienkonsum gemeinsam reflektieren. Bei ganz jungen Kindern müssen Eltern natürlich vorgeben, wann zum Beispiel mit einer Serie Schluss ist. Das Ideal ist, gemeinsam etwas anzuschauen. Sie sollten ihr Kind genau beobachten: Wie reagiert es auf ein Medium, was tut ihm vielleicht nicht gut? Das ist oft ganz unterschiedlich.

Das Kind vor eine Folge der Lieblingsserie zu setzen, ist für Eltern nicht selten ein Entlastungsfaktor. Im Stress zwischen Homeoffice und geschlossener Kita dürften einige Familien ihre Kinder zuletzt häufiger als sonst vor Tablet oder Fernseher geparkt haben. Ist das schlimm?

Ich würde davon absehen, das sofort zu verteufeln. Das stellt schließlich immer nur einen Ausschnitt von dem dar, was in der Erziehung insgesamt passiert. Es ist nachvollziehbar, dass es Situationen gibt, in denen man ein Kind mal für eine halbe Stunde vor den Bildschirm parkt. Wichtig ist das Gesamtpaket – also, wie sich Eltern sonst mit dem Kind ohne Medien beschäftigen.

Nehmen wir an, ich lasse ein Kind auf Youtube Peppa Wutz anschauen. Wenn eine Folge zu Ende ist, fängt nicht nur automatisch die nächste an. Es kann auch passieren, dass ein Video mit ganz anderem Inhalt startet. Wie verhindere ich das?

Youtube können Eltern dadurch sicherer machen, indem sie die Variante Youtube Kids benutzen. Das gibt es als eigene Webseite im Browser, aber auch als separate App fürs Tablet oder Smartphone. Youtube Kids bietet eine starke Filterfunktion, sodass der Algorithmus versucht, nur geeignete Inhalte für eine bestimmte Altersgruppe anzuzeigen.

Aber auch die Nutzung dieses Angebots birgt ein paar Risiken. Es läuft trotzdem ein Autoplay, sodass weitere Folgen losgehen. Zwar kann man sich einigermaßen sicher sein, dass es bei Peppa Wutz bleibt und nicht auf nicht kindgerechte Inhalte gewechselt wird. In Einzelfällen passiert das trotzdem, die Filter sind nicht perfekt. Das heißt, Eltern sollten trotzdem ein Auge auf ihre Kinder haben.

Es gibt viele Spiele zum Herunterladen aufs Smartphone oder Tablet. Wie kann ich erkennen, ob eine App schon für mein Kind geeignet ist?

Grundsätzlich können Eltern sich nach den Altersfreigaben in den Stores richten. Ist dort etwas ab null Jahren freigegeben, betrifft das aber nur die Einschätzung der Gefährdung und heißt nicht, dass diese Spiele für kleine Kinder schon verständlich sind. Um das besser einzuschätzen, können sich Eltern zum Beispiel vor dem Download ein Video auf Youtube vom Spiel anschauen.

Empfehlenswert ist ein Blick auf den Spieleratgeber NRW, dort gibt es eine pädagogische Einordnung. Von kostenlosen Games würde ich eher abraten. Sie finanzieren sich meist über andere Wege wie Käufe von Zusatzfunktionen in der App. Das kann zur Kostenfalle werden. Einige andere an Kinder gerichtete Spiele zeigen nach jeder Minute ein Werbevideo.