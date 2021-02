Kiel

Der Ruf des Instituts für Rettungs- und Notfallmedizin an der Uniklinik Schleswig-Holstein ist offenbar so gut, dass er sich bis nach Berlin herumgesprochen hat. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn berief Direktor Prof. Jan-Thorsten Gräsner im April in das Expertenteam, das die Intensivstationen vor dem Zusammenbruch bewahren soll. "Das ist keine One-Man-Show", fand Gräsner und holte unter anderem seine Direktionskollegin Leonie Hannappel dazu. Nun läuft das System seit gut vier Monaten - und hat sich bewährt, wie beide im Interview erklären.

Die Inzidenz in Schleswig-Holstein und bundesweit sinkt. Entspannt sich damit auch die Lage auf den Intensivstationen?

Jan-Thorsten Gräsner: Die Entspannung ist auf den Intensivstationen noch nicht angekommen. Kann sie auch nicht, weil es bei der Covid-Erkrankung länger dauert, bis die Patienten die Intensivstationen verlassen können. Die Liegedauer ist deutlich höher, als wir es sonst bei Intensivpatienten sehen. Damit wird selbst ein Full-Stop bei Neuinfektionen erst verzögert spürbar sein. Außerdem haben wir stabil hohe Todeszahlen. Das müssen wir beobachten.

Aber Sie rechnen mit weniger Druck, wenn die Neuinfektionen weiter nachlassen?

Gräsner: Wir würden damit rechnen, wenn klar wäre, wie die Coronavirus-Mutationen auf die Intensivpflichtigkeit von Erkrankten wirken. Wir wissen aber nicht, wie viele zusätzliche Patienten wir durch die Mutanten im Vergleich zum Originalstamm bekommen und wie schwer deren Krankheitsverläufe sein werden. Aus solchen Fällen müssen wir nun erst einmal wieder lernen.

Leonie Hannappel: Es gibt noch keine Untersuchungen dazu. Deshalb ist man auch im operativen Steuerungsgremium des Kleeblatt-Konzepts wachsam, denn eine genaue Prognose ist nicht möglich. Die Sorge, dass die Belastung wieder steigt, ist durchaus vorhanden.

Wie ist die Auslastung derzeit?

Hannappel: In einigen Gebieten auf Bundesebene ist es allenfalls lokal angespannt, aber die Lage ist im Griff.

Gräsner: In Schleswig-Holstein sind wir - wie bereits die ganze Zeit seit Ausbruch des Virus - gut vorbereitet. Das hat auch damit zu tun, dass wir mehrere große Krankenhäuser haben, allein schon durch die zusätzlich geschaffenen Intensivkapazitäten an beiden UKSH-Standorten Kiel und Lübeck.

In einigen Kreisen des Landes liegt der Anteil der freien Intensivbetten nur bei rund fünf Prozent. Muss das nervös machen?

Gräsner: Nein. Wir sind noch gar nicht soweit, dass das Kleeblatt-Prinzip in letzter Konsequenz greift. Innerhalb dieses Prinzips ist Schleswig-Holstein in Cluster aufgeteilt, in denen sich Kliniken untereinander organisieren, indem sie Patienten verlegen, wenn es an einem Standort zu eng wird. Erst wenn zu viele intensivpflichtige Covid-19-Fälle in einem Cluster auftreten, nimmt das nächste Cluster auf. Solange es also noch ein Krankenhaus mit der entsprechenden Versorgungskapazität im Land gibt, muss man sich keine Sorgen machen, weil man noch dorthin verlegen kann.

Dazu ist es auch schon gekommen?

Gräsner: Ja, aber das ist im Zusammenspiel zwischen einzelnen Kliniken nicht ungewöhnlich. Es ist auch schon vor Corona jeden Tag so gewesen, dass die großen aus den kleineren Häusern Patienten bekommen haben, etwa für Operationen oder Intensivtherapien. Neu ist hingegen die Zusammenarbeit im Kleeblatt weit über Bundesländergrenzen hinweg, und zwar die strategische Verlegung. Darin wird berücksichtigt, ob in einer ganzen Region mit stark steigenden Covid-Patientenzahlen zu rechnen ist, um in einem solchen Fall lieber weiter weg zu verlegen.

Hannappel: Dabei wird auch beachtet, wie die Prognose in der Zielregion ist. Es bringt nichts, in ein Krankenhaus zu verlegen, in dem die Situation morgen so ist wie heute schon in der Ursprungsregion. Dabei geht es nicht um einzelne Patienten, sondern immer um eine größere Zahl. Das ist ebenfalls ein Unterschied zur bisherigen Routine.

Welche Rolle spielt Schleswig-Holstein dabei?

Gräsner: Tendenziell gehörten wir in der ganzen Zeit nicht zu denjenigen Gebieten, die Patienten abgeben. Wir galten und gelten als Region, die für den Rest des Bundesgebiets zur Aufnahme bereit ist.

Hannappel: Bis vor kurzem hatten wir zum Beispiel noch Patienten aus dem Kleeblatt Ost, nachdem die Fallzahlen um den Jahreswechsel in Sachsen stark gestiegen waren.

Gräsner: An der Stelle hat das Konzept gegriffen. 30 bis 40 Patienten wurden zum Teil innerhalb des Kleeblatts Ost verlegt und zum Teil in das Kleeblatt Nord nach Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Dazu mussten die Ärzte auch nicht lange herumtelefonieren, um freie Kapazitäten abzufragen, sondern konnten sich auf das System verlassen.

In einigen Kliniken in Deutschland fühlt sich das Pflegepersonal durch Covid-Patienten überlastet.

Gräsner: Gar keine Frage - auf den Intensivstationen wird Übermenschliches geleistet, die Kollegen sind stark beansprucht. Das hängt damit zusammen, dass die Patienten so pflegeintensiv sind. Aber es hat in den vergangenen acht Monaten nicht einmal ansatzweise die Situation gegeben, dass wir kein Intensivbett für einen Patienten hatten. Nur eben nicht vor der Haustür, sondern zum Teil 400 oder 500 Kilometer entfernt. Wir hatten immer noch etwas in der Hinterhand. Nur um Weihnachten herum war die Beanspruchung etwas größer als sonst, das System musste jedoch nie ausgereizt werden.

Das klingt so, als könnte Deutschland anderen Ländern helfen - in Portugal spitzt sich die Lage zu.

Hannappel: Ein offizielles Ersuchen auf Aufnahme von Patienten gibt es meines Wissens noch nicht. Das würde über das Bundesaußenministerium erfolgen. Wenn es soweit kommt, würden wir hier erst einmal schauen, welche Kleeblätter am geringsten belastet sind. Die weitere Verlegung der Erkrankten würde auch davon abhängen, wohin sie sich sicher transportieren ließen, also vermutlich nicht weit weg von einem Flughafen.

Es ist also noch zu früh, um sich zurückzulehnen?

Gräsner: Definitiv ja. Das würde auch dem Naturell von Notfallmedizinern widersprechen. Denn nichts ist besser, als vorbereitet zu sein.