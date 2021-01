Kiel

Im Famila-Markt in Kiel-Wik hält Marktleiterin Anja Rüther dies für eine machbare Aufgabe. Die Mitarbeiter hätten bislang kontrolliert, ob die Kunden sich an die generelle Maskenpflicht hielten. „Wer keine Maske trägt, wird nach einem Attest gefragt. Sonst kann er bei uns nicht einkaufen“, so Rüther. Es seien in den vergangenen Monaten aber nur sehr wenige Menschen gewesen, die kein Attest hatten und sich weigerten, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Sollten Kunden in den ersten Tagen nach der jetzigen Änderung der Maskenpflicht noch mit einer Stoffmaske kommen, würden sie im Notfall eine OP-Maske bekommen.

Der Supermarkt hat diese ebenso wie virenfilternde Modelle im Sortiment. „Bisher gab es allerdings nur wenige Kundenanfragen, wo medizinische Masken zu bekommen sind“, berichtet Rüther. Um die Marktleiterin herum sind bereits viele Kunden augenscheinlich mit medizinischen Masken unterwegs, obwohl die veränderte Landesverordnung zu dem Zeitpunkt noch nicht gültig ist. Nicht nur in der Wik, auch in anderen Famila-Märkten sowie bei Markant würden die Mitarbeiter auf die Maskenpflicht achten, erklärt eine Sprecherin des Konzerns Bartels-Langness, zu der die beiden Supermarktketten gehören. Gleiches ist auch von Aldi und Lidl zu hören.

Überprüfung ist nicht einfach

Mareike Petersen, Geschäftsführerin des Handelsverbands Nord, sieht in der neuen Masken-Regel eine weitere Herausforderung. „Man muss im Hinterkopf behalten, dass es im Lebensmitteleinzelhandel um die Grundversorgung der Menschen geht. Um die sicherzustellen, müssen die medizinische Masken vorhanden und auch bezahlbar sein.“ Bei der Frage danach, wie die Maskenpflicht kontrolliert werden soll, wird sie deutlicher als die Supermarkt-Vertreter: „Die Maskenpflicht ist für Händler ohnehin schon schwer zu kontrollieren. Wie können sie zum Beispiel überprüfen, ob das vorgezeigte Attest echt ist?“, fragt Petersen. Ob eine Maske die nun geforderten Standards erfülle, könne und dürfe ein Händler gar nicht überprüfen. „Die Kontrolle kann nicht Aufgabe des Handels und der Mitarbeiter sein.“ Die Politik müsse sich eine Lösung überlegen, oder man müsse auf die Eigenverantwortung der Mitmenschen setzen.

Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums verweist bei Fragen zum Thema Kontrolle auf die kommunalen Ordnungsbehörden. Von der Stadt Kiel heißt es, sie werde weiter analog zur bisherigen Maskenpflicht verfahren. „Also: aufklären, auffordern und wiederholte Missachtungen ahnden“, so ein Sprecher. Der Kreis Plön teilt mit, dass sich die Mehrzahl der Bürger bisher grundsätzlich an die geltenden Corona-Regeln halte. „Sollten Verstöße festgestellt werden, so ist der Grundsatz der Ordnungsämter und nach unserer Kenntnis auch der Polizeidienststellen zunächst die Ansprache und Aufklärung – vor allem dann, wenn eine neue Regelung in Kraft tritt“, erklärt Rebekka Merholz, Sprecherin des Kreises.

Keine extra Kontrollen im ÖPNV

Kontrolliert werden müsste die veränderte Maskenpflicht auch im öffentlichen Nah- und Fernverkehr. Eine Sprecherin der Deutschen Bahn teilt mit, die Bahn werde die beschlossenen Vorgaben von Bund und Ländern für den öffentlichen Personenverkehr umsetzen. Die Durchsetzung der Maskenpflicht obliege jedoch den zuständigen Behörden. „Neben der Einhaltung verbindlicher Verordnungen geht es darum, gegenseitige Rücksichtnahme zu leben und Verantwortung für die Gesundheit jedes Einzelnen und in der Gesamtbevölkerung zu empfinden“, so die Bahn-Sprecherin.

Die Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG) will die Kontrollen in ihren Bussen auf dem bislang üblichen Maß belassen. „Durch den Vordereinstieg können die Fahrer feststellen, ob entsprechende Masken getragen werden“, so KVG-Sprecherin Andrea Kobarg. Sobald das Unternehmen OP-Masken in ausreichender Menge zur Verfügung habe, wolle man für Fahrgäste, die sich am ersten Tag noch nicht selbst ausstatten konnten, Masken bereitstellen.

Viele haben schon FFP2-Masken

Katholische und evangelische Kirche im Land sehen keine große Hürde darin, dass die neue Maskenpflicht auch für religiöse Veranstaltungen gilt. „Bereits in ihren bisherigen Handlungsempfehlungen hat die Nordkirche auf das Tragen von effektiven Mund-Nase-Masken hingewiesen“, so Antje Wendt, Pressereferentin der Bischofskanzlei Schleswig. Viele der evangelischen Kirchengemeinden würden zudem medizinische Masken vorhalten. Auch die katholischen Gemeinden hätten in der Regel schon vorher OP-Masken an Gemeindemitglieder ausgegeben, die keine dabei hatten, sagt Beate Bäumer, Leiterin des Katholischen Büros Schleswig-Holstein. „Die Maskenpflicht wurde auch schon vorher kontrolliert.“

Von Jördis Früchtenicht