In der Ostsee nahm die Temperatur zwischen 1980 und 2015 um 1,6 Grad an der Oberfläche und bis zu 1,9 Grad in 20 Metern Tiefe zu. In der westlichen Ostsee ist es pro Jahrzehnt ein Plus von 0,6 Grad.

Die Nordsee hat sich im Zeitraum 1969 bis 2017 an der Oberfläche im Schnitt um 1,3 Grad Celsius erhitzt. Das hat das Bundesverkehrsministerium auf Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion erklärt. Doch was bedeutet das?

Der Schatz von Boknis Eck

Ein kühler Wind, Wassertemperaturen zwischen 14 und 18 Grad – die aktuelle Witterung scheint nicht zur Meereserwärmung zu passen. Aber das eine ist das Wetter, das andere das Klima. Und um langfristige Trends in der Umwelt zu erkennen, braucht es Messreihen über lange Zeiträume – wie in der Messstation am Ausgang der Eckernförder Bucht. Seit 1957 werden an der Zeitserienstation Boknis Eck monatlich Umweltparameter wie Sauerstoffgehalt, Wassertemperatur, Salzgehalt und Nährstoffkonzentrationen erfasst.

„Damit ist Boknis Eck eine der ältesten, noch aktiven Zeitserienstationen für diese Daten weltweit, ein Datenschatz“, erklärt Prof. Hermann Bange vom Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel. Die Ergebnisse von Boknis Eck bestätigen einen eindeutigen Trend. „Die Zahlen des Bundesverkehrsministeriums können wir bestätigen.“

Bakterien knabbern Algen weg

Gerade Badegäste fürchten, dass es durch die Erwärmung vermehrt zu Algenblüte und giftigen Algenteppichen kommt. Doch so einfach ist es nicht, sagt der Meereschemiker. „Die Algenblüten werden nicht von Temperaturen gesteuert, sondern vom Nährstoffeintrag. Wer Algenblüte verhindern will, muss also die Einträge reduzieren.“ Bei der Algenblüte wird CO2 aufgenommen und Sauerstoff produziert. Diese Fotosynthese ist erst einmal positiv.

Doch wenn Algen sterben, sinken sie in die Tiefe. „Dort recyceln Bakterien das Pflanzenmaterial und zerlegen es wieder in seine Bestandteile, also Nitrat, Phosphat und CO2. Dabei verbrauchen die Bakterien Sauerstoff. Je wärmer es ist, desto effektiver können sie das organische Material wegknabbern.“ Damit führt die Erwärmung zu einer Abnahme des Sauerstoffgehaltes in tieferen Schichten der Ostsee.

Immer größere Todeszonen

Hinzu kommt: Je stärker das salzarme Wasser an der Oberfläche durch die Sonne erwärmt wird, desto leichter wird es und desto weniger mischt es sich mit dem kälteren, schweren Salzwasser in der Tiefe. Bei steigender Temperatur wird diese Schichtung stabiler. Die Durchmischung der Wassermassen wird über längere Zeit behindert.

Die Bakterien profitieren damit doppelt von der Erwärmung: Sie können effektiver und länger arbeiten – und dabei immer mehr Sauerstoff verbrauchen. Folge: Es entstehen immer größere Todeszonen. „Das sehen wir ganz klar zunehmend in der Ostsee und auch vor bei Boknis Eck.“ Es gebe immer mehr Zeiten, in denen unterhalb von 20 Metern kein Sauerstoff mehr messbar sei.

Klimawandel frisst Erfolge auf

„Das Paradoxe daran ist“, sagt Bange, „obwohl wir es geschafft haben, die Nährstoffeinträge kontinuierlich zu senken, wird dieser Effekt aufgefressen durch die Klimaerwärmung und wir sehen seit zehn, 20 Jahren immer größere sauerstoffarme Zonen.“

Dort können viele Pflanzen- und Tierarten wie heimische Fische und Seesterne nicht mehr leben. Das kann die Biomasse, Artenvielfalt und Artenzusammensetzung verändern – mit unbekannten Folgen. Als einziges Gegenmittel sieht Bange eine massive Reduktion der Treibhausgase. „Doch das wirkt erst in 20,30 Jahren.“

