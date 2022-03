Heide/Kiel

Das schwedische Unternehmen Northvolt will in Heide eine große Batteriefabrik mit bis zu 3000 Arbeitsplätzen errichten. Das erfuhr KN-online im Landeshaus. Demnach wollen Ministerpräsident Daniel Günther und Northvolt-Chef Peter Carlsson die Pläne in der kommenden Woche vorstellen.

Im Landeshaus war das Mega-Projekt bereits seit Wochen Thema, allerdings nur hinter vorgehaltener Hand, weil Schlagzeilen den größten Ansiedlungserfolg seit Jahrzehnten möglicherweise gefährdet hätten. Vertraglich abgesichert ist das Vorhaben noch immer nicht.

Fabrik für E-Auto-Batterien könnte in Heide an der A 23 entstehen

Bisher gibt es offenbar nur Absichtserklärungen. Demnach soll die Fabrik für E-Auto-Batterien an der Autobahn 23 (Abfahrt Heide-West) entstehen. Im Idealfall könnte der Bau 2023 beginnen und 2025 abgeschlossen sein. Das Vorhaben dürfte mehrere Hundert Millionen Euro verschlingen. Wie viel Bund, Land und Kommunen beisteuern, ist noch offen.

Bei der CDU knallen bereits die Sektkorken, weil Günther das Zukunftsprojekt kurz vor der Landtagswahl am 8. Mai verkünden kann. „Brandenburg hat Tesla, wir bekommen Northvolt“, hieß es. Wirklich steuern konnte Günther den Zeitpunkt aber nicht. Dem Vernehmen nach suchte Carlsson in halb Europa nach einem Standort für die Produktion von Batteriezellen.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Northvolt-Manager war bis 2015 Einkaufsleiter bei Tesla

Schleswig-Holstein kam zum Zug, weil insbesondere an der Westküste sehr viel Windstrom zur Verfügung steht. Die Verhandlungen, zuletzt über das Grundstück (160 Hektar), zogen sich dennoch über Monate hin. Der Tesla-Vergleich ist aus einem weiteren Grund nicht an den Haaren herbeigezogen: Carlsson war bis 2015 Einkaufsleiter bei Tesla.

Von Ulf Christen