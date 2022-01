Rendsburg

Zwei Schlepper zogen am Sonnabend den 62 Meter langen Rumpf einer neuen Megajacht aus der Obereider. Der in babyblauer Farbe gestrichene Rumpf gehört zum Projekt 794 der Werft Nobiskrug. Den Auftrag zur Fertigstellung des Schiffes hat die Rendsburger Werft aber nun an ein Unternehmen aus Bremen verloren.

Im Juni 2019 wurde die „794“ in Kiel bei German Naval Yards auf Kiel gelegt. Ein Jahr später erfolgte die Verschleppung nach Rendsburg, wo die Luxusjacht im Hallendock fertiggestellt werden sollte.

Schlepper bringen die Jacht nach Bremen

Doch es kam anders. Die Werft ging in die Insolvenz und wurde durch den Investor Lars Windhorst übernommen. Der Auftraggeber der Luxusjacht „794“ entschied sich jetzt aber zum Wechsel der Werft.

Das edle Luxusschiff soll bei einer Werft in Bremen fertiggestellt werden. Nach unbestätigten Meldungen hat die Lürssen-Werft den Auftrag bekommen. Offizielle Angaben machen die Unternehmen nicht.

Die Schlepper „Wulf 5“ und „Taucher O. Wulf 3“ schleppen den unfertigen Neubau zur Weser. Dort wird die Jacht nun fertiggestellt. Wer der Auftraggeber ist, ist noch unbekannt.

Für die Nobiskrug-Werft bedeutet das den Verlust eines wichtigen Auftrags. Die „794“ war eine von zwei Luxusjachten, über deren Weiterbau das Unternehmen nach der Neugründung mit den Auftraggebern verhandelt hatte.