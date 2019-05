Eine 19-jährige Elmshornerin ist Opfer eines sexuellen Übergriffs mutmaßlich durch drei Männer geworden. Die Frau traf am vergangenen Donnerstag kurz nach Mitternacht am Elmshorner Bahnhof auf einen der drei Tatverdächtigen und ging mit ihm in ein Wohnhaus, wie die Polizei am Montag berichtete.