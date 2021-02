Kiel

Weil der Impfstoff von Astrazeneca vorerst nur für Unter-65-Jährige zugelassen ist, muss das Anmeldesystem für die Impfzentren angepasst werden. Ab 15. Februar 2021 sollen mit dem Astrazeneca-Impfstoff in Schleswig-Holstein vor allem medizinisches und Pflegepersonal in den Impfzentren geimpft werden.

Für die Termine werden die Impfzentren die ambulanten Pflegedienste direkt kontaktieren. Krankenhäuser haben bereits AstraZeneca-Dosen für das Personal bekommen.

Mobile Impfteams impfen nun auch in Wohngruppen

Nach den Pflegeheimen sollen nun auch die Menschen in den alternativen Wohnformen der Pflege geimpft werden. Dazu zählen Einrichtungen der Eingliederungshilfe, der Tagespflege und der ambulant betreuten Wohnformen für Ältere.

Diese Einrichtungen werden angeschrieben und können dann einen Termin ausmachen. An dem verabredeten Zeitpunkt kommt dann ein mobiles Impfteam, um vor Ort zu impfen.

Anmeldung für Impfzentren

Für die Menschen über 80 Jahren, die in ihrer Wohnung leben, ändert sich nichts: Sie bekommen per Post einen Impf-Code, können sich damit anmelden und dann in dem nächsten Impfzentrum impfen lassen.

Für die jüngeren Impfberechtigten soll es voraussichtlich in der Woche ab 22. Februar wieder möglich sein, einen Termin in einem Impfzentrum zu buchen. Das geht wie bisher über das Internetportal www.impfen-sh.de und Hotline 0800 455 655 0.

Hochfahren der Impfzentren in Schleswig-Holstein

Ab dem 1. März sollen – abhängig von den tatsächlich gelieferten Impfstoffdosen – 28 Impfzentren in Betrieb gehen. Bisher sind es nur 15.

Mit dem Hochfahren sollen auch die Wege zu den Impfzentren für viele Menschen kürzer werden. Nur in Kiel wird das zunächst geplante zweite Impfzentrum erst einmal nicht eröffnet, weil die Kapazitäten im Schwedenkai vorrangig ausgeschöpft werden sollen.

Corona-Impfung: So viel Abstand liegt zwischen erster und zweiter Impfung

Der Abstand zwischen Erst- und Zweitimpfung soll nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission weiter eingehalten werden. Für den Impfstoff von Biontech sind das drei bis sechs Wochen, für Moderna vier bis sechs Wochen und für Astrazeneca neun bis 12 Wochen.

Daran hält sich Schleswig-Holstein und impft derzeit Biontech und Moderna in einem Impfintervall von 35 Tagen und AstraZeneca mit einem Impfintervall von 10 Wochen.

Impfungen auf Inseln und Halligen

Voraussichtlich ab dem 11. März 2021 werden die Impfungen gegen Covid-19 auf Sylt, Föhr, Amrum, Pellworm und den Halligen beginnen. Dabei gelten die gleichen Bedingungen wie auf dem Festland: Impfberechtigt sind die über 80-Jährigen, die ihren Hauptwohnsitz auf ihrer Insel haben, sowie medizinisches und in der Altenpflege tätiges Personal.

Der Kreis und die Gemeinden vor Ort bereiten die jeweiligen Verfahren derzeit vor und werden die Bewohner informieren.

Übersicht: So viele Menschen wurden in Schleswig-Holstein gegen Corona geimpft

Bis zum 9. Februar 2021 gab es in Schleswig-Holstein 123.825 Impfungen gegen Corona. Davon waren 90.793 Erstimpfungen und 33.032 Zweitimpfungen.

Mehr als die Hälfte fand in stationären Pflegeeinrichtungen statt (68.146 Impfungen). Die erste Priorisierungsgruppe umfasst in Schleswig-Holstein rund. 345.000 Personen. Durch die neuen Lieferungen, die die Hersteller angekündigt haben, sollen die übrigen Personen in dieser Gruppe nun schneller geimpft werden können.

Bis Mitte Februar wurden bereits 72.348 Menschen der Personengruppe über 80 Jahre angeschrieben – beginnend mit über 88-Jährigen. Davon haben inzwischen 15.509 Menschen ihre Termine vereinbart. In dieser Woche werden gestaffelt Briefe an Personen älter als 85 Jahre versendet.