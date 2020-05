Mehr als 3000 Stellungnahmen zur Windenergie-Planung im Norden

Kiel

Zu den aktuellen Regierungsplänen für den Ausbau der Windenergie in Schleswig-Holstein sind laut Innenministerium in der öffentlichen Anhörung rund 3300 Stellungnahmen eingegangen. Rund ein Drittel der Einwendungen seien bisher abschließend ausgewertet worden, teilte Innenstaatssekretärin Kristina Herbst am Dienstag mit. Die Landesregierung hatte Ende vorigen Jahres den dritten Entwurf der neuen Windenergie-Regionalpläne gebilligt. In den ersten zwei Anhörungen hatte es insgesamt mehr als 11 000 Stellungnahmen gegeben. Die Einwendungsfrist für den dritten Entwurf endete am 13. März 2020.

Nach mehrjähriger Zwangspause sollen voraussichtlich ab Jahresende wieder reguläre Genehmigungen für neue Windkraftanlagen möglich sein. Der damalige Innenminister Hans-Joachim Grote ( CDU) hatte Ende 2019 die Erwartung geäußert, der Landtag könne im Oktober/November dieses Jahres die neuen Regionalpläne beschließen.

Wenige Genehmigungen in den letzten Jahren

Im Jahr 2015 hatte das Oberverwaltungsgericht in Schleswig die damaligen Windkraft-Regionalpläne gekippt. Die Richter rügten unter anderem, dass von vornherein jene Gemeinden von der Ausweisung von Eignungsflächen ausgeschlossen wurden, die sich gegen die Windkraftnutzung ausgesprochen hatten. Um einen möglichen Wildwuchs von Windkraftanlagen zu verhindern, verhängte das Land daher in der Folge ein Moratorium für Neubauten. Nur in Ausnahmefällen werden seitdem Anlagen genehmigt, so dass der Ausbau der Windenergie stark ins Stocken geriet.

Der Bundesverband Windenergie in Schleswig-Holstein kritisierte, die Landesregierung habe 280 Bauanträge für neue Anlagen bisher nicht genehmigt, obwohl diese seit Jahren darauf warteten. Würden sie genehmigt, gäbe es einen echten Investitionsschub und einen Impuls für Arbeitsplätze, sagte Landesgeschäftsführer Marcus Hrach. Dem Verband zufolge sank die Zahl der Genehmigungen von 281 im Jahr 2016 auf 56 im Folgejahr, 24 im Jahr 2018 und 44 im Jahr 2019. Um die energiepolitischen Ziele des Landes zu erreichen, werde jährlich ein Zubau von 580 Megawatt netto bis 2025 benötigt. Das wären mehr als 200 Anlagen im Jahr.

Kritik von der SPD

Scharfe Kritik kam von der SPD. Die Regierung habe das Verfahren der Regionalplanung faktisch neu gestartet, meinte der Energiepolitiker Thomas Hölck. «Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass eventuell sogar eine vierte Anhörungsrunde gedreht werden muss, wenn man mitten in einem laufenden Verfahren willkürlich die Bedingungen ändert», sagte er.

«Vermutlich wird Jamaika so lange vor sich hin planen, bis auch der letzte Anlagenbauer und Projektierer in Schleswig-Holstein pleitegegangen ist oder der komplette Wildwuchs kommt, weil die Verwaltungsrichter die Geduld mit dem ewigen Moratorium verlieren.»

