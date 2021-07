Mehrere Brände in SH nach Feldarbeiten

Sande/Dassendorf/Siek/Jersbek

Mehrere Felder sind am Samstagnachmittag in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, brannte es in Dassendorf, Sande, Siek und Jersbek. Alle Brände entstanden nach Feldarbeiten.

Im Kreis Herzogtum-Lauenburg brannte es gleich zweimal auf Feldern. In Dassendorf standen am frühen Nachmittag etwa zwei Hektar eines Feldes im Langenstückerweg in Flammen. Das Feuer drohte auf ein Wohnhaus überzugreifen. Die Bewohner wurden vorsorglich evakuiert. Einsatzkräfte konnten das Feuer jedoch schnell unter Kontrolle bringen. Auch zwischen Ziethen und Sande an der B208 brannte ein Feld. Die Straße musste aufgrund des starken Rauchs teilweise gesperrt werden.

Mähdrescher gerät in Brand

Im Kreis Stormarn brannte erst in Siek ein Mähdrescher. Das Feuer sprang auf das Feld über, konnte jedoch schnell wieder gelöscht werden. Nach Feldarbeiten kam es auch in Jersbek zu einem kleineren Brand. Hier waren etwa 500 Quadratmeter betroffen.