Die Stadtbusse fahren nicht: Drei Tage lang streiken die Busfahrer in Kiel, Lübeck, Neumünster und Flensburg. Am ersten Streiktag spürten Schulen in Kiel die Folgen des Protests: Einige Schüler kamen aufgrund des Streiks nicht zum Unterricht. An einer Schule blieb sogar eine ganze Klasse zuhause.