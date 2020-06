Mehrere Millionen veruntreut: Ex-Finanzmanager gesteht vor Gericht

Kiel

Wegen Veruntreuung von 2,8 Millionen Euro muss sich ein Ex-Finanzmanager eines weltweit tätigen Unternehmens seit Montag vor dem Kieler Landgericht verantworten. Das betroffene Unternehmen mit Europazentrale in Norderstedt, wirft dem Angeklagten einen Vermögensschaden von insgesamt sechs Millionen Euro in den Jahren 2004 bis 2019 vor.

Da ein Teil der Vorwürfe möglicherweise bereits verjährt ist, klagt die Staatsanwaltschaft nur Vermögensschäden in Höhe von rund drei Millionen Euro im Tatzeitraum von 2014 bis 2019 an. Im Gericht gestand der 61 Jahre alte Ex-Manager am Montag seine Taten. Sein Verteidiger hatte bereits zuvor ein rückhaltloses Geständnis angekündigt.

Urteil am 29. Juni erwartet

Der Angeklagte wurde nach Unternehmensangaben im September 2019 fristlos entlassen. Er sitzt in Untersuchungshaft. Er war laut Anklage in der Unternehmensführung für Buchhaltung und Zahlungsverkehr zuständig. Die Wirtschaftsstrafkammer hat nur zwei Verhandlungstage anberaumt. Demnach könnte das Urteil bereits am 29. Juni fallen.

