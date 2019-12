Kiel

Glatte Straßen im Norden: In Schleswig-Holstein hat es am Dienstag mehrere Unfälle aufgrund von Straßenglätte gegeben. Das teilte eine Sprecherin des Lagedienstes Schleswig-Holstein am Dienstag mitteilte.

Die A21 bei Daldorf ( Kreis Segeberg) musste nach zwei Unfällen zeitweise in beiden Richtungen voll gesperrt werden. In Fahrtrichtung Norden hat sich ein Auto überschlagen, in Richtung Süden ist ein Fahrzeug gegen die Mittelleitplanke geprallt.

Allein in Lübeck und im Herzogtum-Lauenburg habe es sechs glättebedingte Unfälle gegeben. Dabei habe es neben Blechschäden mehrere Leichtverletzten gegeben, sagte eine Polizeisprecherin.

Von RND/dpa