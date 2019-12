Handwerker? Nur gegen Vorkasse!

Kiel

Das Phänomen ziehe sich durch alle Gesellschaftsschichten „vom Sozialhilfeempfänger über den Professor bis zum Millionär. Auch große Firmen sind darunter“. Der Handwerker möchte seinen Namen nicht in der Zeitung lesen, aber auf das drängende Problem aufmerksam machen, das ihm und vielen seiner Kollegen zu schaffen macht. Er leitet einen etablierten Meisterbetrieb mit mehr als 30 Mitarbeitern. Er habe hochgerechnet mehr als 300000 Euro verloren, weil Kunden nicht oder nicht pünktlich zahlen wollten oder konnten.

"Ich muss den Betrieb schützen"

Viele seiner Kollegen berichteten von vergleichbaren Fällen. Vor drei Jahren zog der Meister die Konsequenzen und verlangt seitdem Vorkasse für die Leistungen seines Betriebes. „Ich muss meine Mitarbeiter und mich schützen.“

Bei Aufträgen von bis zu 2000 Euro fordert er seitdem den kompletten Betrag sofort, bei größeren Beträgen 50 Prozent sofort, 30 Prozent, wenn er anfängt zu arbeiten und die restlichen 20 Prozent nach Fertigstellung. „So haben wir eine überschaubare Summe und eine überschaubare Problematik“, erklärt der Meister.

Eine Vorkasse ist nicht sittenwidrig

Auf einen solchen Vorschuss haben Handwerker keinen gesetzlichen Anspruch. Handwerker sind in der Vorleistungspflicht und müssen eine Leistung im Wesentlichen vollständig und mängelfrei erbringen, bevor sie vergütet werden. Das Verlangen nach Vorkasse ist aber auch nicht sittenwidrig. Handwerker haben die Möglichkeit, sich Abschläge zahlen zu lassen. So ist es zum Beispiel üblich, dass sie Kunden für bereits angelieferte Materialien oder Bauteile, die im Voraus angefertigt werden müssen, schon vor Beginn der Arbeit etwas berechnen.

Verbraucherschützer raten zur Vorsicht

Die Verbraucherzentrale rät generell dazu, eine Handwerkerrechnung erst dann vollständig zu begleichen, wenn alles zur Zufriedenheit erledigt ist. Hat ein Verbraucher vorab die komplette Summe bezahlt, fehlt ihm später ein Druckmittel, falls Mängel vorliegen, die behoben werden müssen. Wichtig sei, alle zu leistenden Arbeiten und Anforderungen mitsamt Preisen genau schriftlich festzuhalten. Wer sich auf mündliche Absprachen verlasse, könne sonst Probleme bekommen beim Fordern von Nachbesserungen oder bei rechtlichen Schritten.

Es bleibe Kunden natürlich völlig unbenommen, Nachbesserungen zu fordern, sagt der Handwerksmeister. „Der Punkt ist aber: Ich möchte nicht zwei Jahre lang auf mein Geld warten, für Leistungen, die längst erbracht worden sind.“ Ohnehin steuere man in Deutschland auf englische Verhältnisse zu: Dort würden 100 Prozent Vorkasse schon bei der Terminvergabe fällig.

"Das ist gut für alle Beteiligten"

Manche Kunden sagten gar nichts zu seiner Forderung, andere fragten nach und zeigten dann Verständnis dafür. Einige Leute wollten die Vorkasse zunächst nicht akzeptieren, kämen aber nach einigen Wochen doch zurück. „Der Kunde ist König, das ist immer noch unser Leitspruch, aber der Kunde soll nicht zum Tyrann werden.“ Bei großen Online-Händlern wie Amazon gingen alle Kunden ganz selbstverständlich in Vorkasse, warum also nicht auch bei Handwerkern? Sein Fazit der neuen Regelung sei positiv: „Das ist gut für alle Beteiligten: Dem Betrieb geht’s gut, die Mitarbeiter bekommen ihr Gehalt, und der Kunde hat eine garantierte Leistung.“

Das Vorgehen sei legitim und „absolut nachvollziehbar“, sagt Stefan Seestädt von der Handwerkskammer Lübeck. „ Vorkasse ist im Handwerk grundsätzlich nicht ungewöhnlich. In Zeiten hoher Nachfrage besitzt der Handwerksbetrieb mehr Druckmittel bezüglich der Zahlungsvereinbarungen als früher.“ Insbesondere die öffentliche Hand stand jahrelang in keinem guten Ruf als Auftraggeber, und das Zahlungsverhalten habe sich „zumindest in der Geschwindigkeit nicht merklich verbessert“, sagt Seestädt.

Der Unternehmerverband zeigt Verständnis

Beim Unternehmensverband Nord sind Klagen über eine schlechter werdende Zahlungsmoral noch nicht angekommen. Abschlagszahlungen und Vorkasse seien aber dagegen ein wirksames Mittel, sagt Sebastian Schulze vom Unternehmensverband Nord. „Hohe Außenstände können für Unternehmen schnell existenzbedrohend werden.“ Für sie bedeuten die Zahlungsausfälle Umsatzeinbußen und Liquiditätsengpässe.

Vier von fünf Rechnungen werden rechtzeitig beglichen

Laut einer aktuellen Studie des Inkassodienstes EOS werden in Europa vier von fünf Rechnungen rechtzeitig beglichen. Der Anteil der termingerechten Zahlungen stieg sogar im Vergleich zu 2018 von 79 auf 81 Prozent. Trotz der abkühlenden Konjunktur geraten demnach in Deutschland nur 13 Prozent der Kunden in Verzug, und ein Prozent zahlt gar nicht. Allerdings rechnet ein Viertel der Befragten damit, dass sich die Zahlungsmoral verschlechtert. Privatkunden haben nach Angaben des Bundesverbands Deutscher Inkasso-Unternehmen das beste Zahlungsverhalten. Bei gewerblichen Schuldnern sei ein Dominoeffekt zu beobachten: 72 Prozent zahlen Ausstände nicht, weil sie selbst auf Geld von Kunden warten. Das Zahlungsverhalten öffentlicher Auftraggeber sei nach wie vor auf schlechtem Niveau.