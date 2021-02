Meldorf

In einem 15 Quadratmeter großen Raum in Meldorf feierten am Freitag zwölf Personen zwischen 18 und 29 Jahren eine ausgelassene Party mit Musik und Alkohol. Anwohner haben die Feier der Polizei gemeldet. Kurz vor Mitternacht wurde sie dann aufgelöst.

Nach Feststellung der Personalien verließen die Partygäste die Örtlichkeit, sie stammten aus den Kreisen Dithmarschen und Rendsburg-Eckernförde. Die jungen Leute erwartet nun jeweils ein Bußgeld in Höhe von 150 Euro. Zudem erhalten sie eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.

Aktuell darf sich nur eine Person mit einem Haushalt treffen. 12 Personen aus unterschiedlichen Haushalten ist ein Treffen untersagt.

15 Personen feierten Party in Pinneberg

Ebenfalls aufgelöst wurde eine Feier in der Rabenstraße in Pinneberg. Dort trafen sich nach Angaben der Polizei 15 Personen im Alter von 20 bis 31 Jahren. Anwohner hatten die Polizisten am Sonnabend um 22.45 Uhr gerufen, weil laute Musik aus einem Einfamilienhaus drang und mehrere Pkw vor dem Gebäude geparkt hatten.

Als sich eine erste Streifenwagenbesatzung näherte, versuchten einige vor dem Haus stehende Gäste davonzulaufen. Nach der Aufforderung durch die Polizei kehrten sie wieder zurück. Im Haus versuchten andere Partygäste, sich im Haus zu verstecken. Doch auch das half nicht.

Die Beamten sprachen Platzverweise aus und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen die Corona-Bekämpfungsverordnung in Verbindung mit dem Infektionsschutzgesetz ein. Jeder Gast muss nun mit 150 Euro Bußgeld rechnen. Macht gesamt 2250 Euro.