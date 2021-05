Kiel

Aufgrund ihrer Behinderung könnten viele Passagiere keine Maske tragen, andere setzten sie während der Fahrt mal ab. „Trotzdem ist der einzige Abstand die Jacke und der Sicherheitsgurt“, hat ein Angehöriger beobachtet, der anonym bleiben will. Das hält er für gefährlich - zumal es im Kreis Plön seit Ende März in einer Einrichtung mehrere Corona-Fälle gegeben hatte.

Preetzer Werkstätten: Eng mit dem Gesundheitsamt abgestimmt

Das Ausbruchsgeschehen ist inzwischen aber unter Kontrolle. „Wir haben uns passend zum Infektionsgeschehen immer wieder mit unseren Fahrdienstleistern und dem Gesundheitsamt abgestimmt, wie die Beförderung ablaufen kann und die Menschen mit Behinderung gut geschützt sind“, versichert Merit Feilhauer, Geschäftsführerin vom Lebenshilfewerk Kreis Plön, das die Preetzer Werkstätten betreibt.

Johanniter für Stellungnahme nicht zu erreichen

Tatsächlich sei es für einige Menschen mit geistiger Behinderung, Atemwegsproblemen oder anderen Einschränkungen nicht möglich, Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Zur Hochphase der Pandemie sei deshalb in den Bussen nur jeder zweite Sitzplatz besetzt und der Transport auf Kohorten abgestimmt worden.

Das sei aber auch eine Kostenfrage. „Am Mittwoch sind bei uns alle zum zweiten Mal geimpft worden, so dass wir in zwei Wochen vollständigen Schutz haben“, so Feilhauer. Das entspanne die Lage. Die Johanniter waren nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

Landesverordnung sieht Ausnahmen vor

Der Landesverordnung zufolge gelten für die Fahrdienste grundsätzlich die Regelungen für den Öffentlichen Personennahverkehr - also Maskenpflicht mit Ausnahmen. „Besonderen personenbedingten Erfordernissen aufgrund von Behinderungen muss im Einzelfall Rechnung getragen werden“, heißt es zudem. Zum Vergleich: In Bayern ist vorgegeben, dass im Transport von Menschen mit Behinderung möglichst der Abstand von 1,5 Metern, jedoch mindestens jeweils ein freier Sitzplatz zwischen den Fahrgästen eingehalten werden soll.

Sollte das Tragen einer Maske nicht möglich sein, müsse der Fahrdienst und die Einrichtung eine geeignete alternative Maßnahme zur Beförderung treffen, sagt Michaela Pries, Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung in Schleswig-Holstein.

Landesbeauftragte Pries hofft auf Impfungen

Nach ihrer Einschätzung werde mit großer Kraftanstrengung versucht, die Hygiene- und Schutzkonzepte in Abwägung zu Selbstbestimmung und Teilhabe durchzuführen. „Grundsätzlich ist die Pandemielage für alle Menschen in Einrichtungen der Eingliederungshilfe mit den Bereichen Wohnen und Arbeit besonders belastend“, so Pries. Sie hoffe auf das schnelle Fortschreiten der Impfungen.

„Bei uns sitzen in den Kleinbussen derzeit im Schnitt nur sechs Personen. Wir konnten die Besetzung etwas ausdünnen“, sagt Annette Schmidt, Bereichsleitung Arbeit und Bildung bei der Stiftung Drachensee. „Wir hatten bislang keine einzige Infektionskette, die auf die Beförderung zurückzuführen war.“

Drachensee konnte die Bus-Besetzung ausdünnen

Fast alle der Passagiere aus den Werkstätten tragen einen Maske. Die Hände der Fahrgäste und die Flächen im Bus werden vor Fahrtantritt desinfiziert. Bei den Menschen mit schwersten Behinderungen, die in der Tagesförderstätte betreut werden, seien viele nicht in der Lage, Maske zu tragen. „Sie werden ausschließlich in ihrer Kohorte befördert.“

ASB befördert maximal vier Personen

Der Arbeiter-Samariterbund (ASB), der etwa in Segeberg Fahrdienste anbietet, hat sich angepasst. „Die Touren wurden so geplant, dass immer mindestens ein Sitzplatz zwischen den Fahrgästen frei ist und somit nicht mehr als vier Personen im Fahrzeug sind“, sagt Sprecherin Annette Peters. „Wir fahren ausschließlich Kunden, die keinerlei Krankheitssymptome aufweisen.“ Um die Fahrer zusätzlich zu schützen, seien sie durch Trennwände von den Passagieren separiert.