Anfeindungen in sozialen Netzwerken und auf Corona-Demonstrationen, Ermittlungen gegen Cybercrime im Bereich der Kinderpornografie oder ein Einsatz bei häuslicher Gewalt: Die mentalen Belastungen für Polizistinnen und Polizisten sind nach Ansicht der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in den vergangenen Jahren deutlich größer geworden. Sie fordert daher mehr psychologische Hilfe für die Beamten. Perspektivisch sollten zehn Stellen für Psychologen in der Landespolizei geschaffen werden. Bislang gibt es für die rund 9000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genau eine solche Stelle.

Neue Psychologen-Stellen beschlossen, aber nicht ausgeschrieben

Eine Aufstockung auf fünf ist zwar beschlossene Sache. Die Umsetzung lässt aber auf sich warten. „Wir begrüßen die Entscheidung der Innenministerin, den psychologischen Dienst auszuweiten. Fünf Stellen sind ein guter Schritt, er ist aber nicht ausreichend“, sagt der gerade in seinem Amt bestätigte GdP-Landesvorsitzende Torsten Jäger.

Laut Innenministerium sollen die vier weiteren Planstellen ausgeschrieben werden, sobald alle organisatorischen Details geklärt sind. „Es ist also davon auszugehen, dass im Laufe des ersten Halbjahres 2022 die Funktionsfähigkeit erreicht werden kann“, sagt Ministeriumssprecher Dirk Hundertmark.

Verstärkung kommt frühestens nach zwei Jahren

Und danach? „Aus Sicht des Ministeriums gilt es nun zunächst zu bewerten, wie sich die Einstellung von vier zusätzlichen psychologischen Fachkräften auswirken wird“, so Hundertmark. Nach zwei Jahren soll die Ausweitung des psychologischen Hilfsangebots zunächst evaluiert und dann über eine Weiterentwicklung entschieden werden.

Jeder zehnte Beamte fehlt aufgrund einer Erkrankung

Nach Erkenntnissen der Polizeigewerkschaft fehlen krankheitsbedingt täglich etwa 900 Kolleginnen und Kollegen – also rund zehn Prozent. „Wir wissen, dass psychische Erkrankungen bei Ausfallzeiten eine maßgebliche Rolle spielen“, sagt Jäger. Zum Teil müssten Beamte auch mit „heftigen psychischen Erkrankungen“ in den Ruhestand geschickt werden. So wie es in anderen Bereichen für neue Aufgaben der Polizeiarbeit zusätzliches Fachpersonal brauche – die GdP fordert in den kommenden Jahren 700 zusätzliche Stellen in der Landespolizei –, gelte dies auch für den Bereich der psychologischen Betreuung.

Polizisten erleben täglich Anfeindungen

Aktuell helfen sich die Kollegen sozusagen selbst. Für die Betreuung nach belastenden Einsätzen stehen etwa 40 geschulte Polizistinnen und Polizisten bereit, die eine vierwöchigen Ausbildung hinter sich haben. Es sei ein gut funktionierendes System, findet GdP-Chef Jäger.

Aber der Dienst habe sich in den letzten Jahren sehr verändert. „Polizistinnen und Polizisten erleben tägliche Anfeindungen und Missachtungen, oder den Einfluss von sozialen Netzwerken. Der gesamte Dienst in einer Gesellschaft, die sich in Teilen polarisiert, ist schwieriger geworden.“ Daher sei professionelle Hilfe gefragt, die außerhalb des Polizeisystems angesiedelt ist, so Jäger. Man brauche mehr Psychologen, die nicht den Zwängen des Beamtenrechts unterworfen sind.