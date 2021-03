Kiel, Bad Bramstedt, Hamburg, Schleswig

Kurt Riecke, Propst des Kirchenkreises Altholstein mit Propstsitz in Bad Bramstedt, sprach von einer „Riesenverwirrung“. Die kam durch das politische Hin und Her in dieser Woche zustande. Nachdem Bundeskanzlerin und Ministerpräsidenten die Kirchen am Dienstag gebeten hatten, an Ostern nur virtuelle Gottesdienste abzuhalten, habe er sehr viel mit den Gemeinden telefoniert, so Riecke.

"Obwohl schon viele langfristig ihre Ostergottesdienste geplant und vorbereitet hatten, wollten sie die Bitte sofort umsetzen und auf präsentische Gottesdienste verzichten.“ Doch dann kassierte die Kanzlerin Angela Merkel am Mittwoch die Osterruhe wieder ein, ließ aber die Gottesdienstfrage offen. Erst in der aktualisierten Fassung des gemeinsamen Beschlusses von Bund und Ländern war Donnerstag dann auch die Verzichtsbitte gestrichen.

Evangelischen Bischöfinnen und Bischöfe machen Präsenzgottesdienste abhängig von der Inzidenz

Kurz darauf teilten schließlich die evangelischen Bischöfinnen und Bischöfe der Nordkirche mit, dass Gottesdienste „über Ostern sowohl analog als auch digital“ gefeiert werden können. Sie empfehlen jedoch, ab einem Inzidenzwert von 50 das Infektionsgeschehen genau zu beobachten und ab 100 Alternativen zum Präsenzgottesdienst zu prüfen und vorrangig digitale Formate anzubieten.

Die Osterangebote seien bereits jetzt vielfältig und unter www.nordkirche.de/ostern abrufbar, informiert Gothart Magaard. „Als Bischof im Sprengel Schleswig und Holstein werde ich am Ostersonntag auch einen digitalen Gottesdienst im Video-Format veröffentlichen.“

Die Gemeinden entscheiden jetzt selbst, wie sie Ostern feiern

Hingegen steht in vielen Gemeinden noch nicht fest, wie das Osterfest ausfällt. Die Entscheidung treffen die jeweiligen Kirchengemeinderäte. Pastorin Daniela Meyer aus der Kieler Heiligengeist-Gemeinde hat für den Abend eine Gemeinderatssitzung einberufen. „Erst danach kann ich sagen, ob wir Präsenzgottesdienste anbieten.“

Geplant war neben normalen Ostergottesdiensten auch eine Osternacht mit Taufen von Konfirmanden. Gerade die Taufen abzusagen, würde schwerfallen, sagt Meyer, zeigt sich aber zuversichtlich: „Wir feiern die ganze Zeit schon Gottesdienste mit Hygienekonzepten, die gut funktionieren, von daher haben wir ein gutes Gefühl.“

Pastor: „Ich war genervt und persönlich sehr hin- und hergerissen"

Martin Gregor, Pastor der Kieler Luthergemeinde, will seinem Gemeinderat einen Stufenplan vorschlagen: „Wenn am Freitag die Inzidenz bei 90 liegt, werden wir am Sonntag darauf den Gottesdienst nur draußen feiern – mit Abstand, Masken, aber ohne Gesang.“ Gregors Gemütslage war im Laufe der Woche schwankend: „Ich war genervt und persönlich sehr hin- und hergerissen. Wir haben Religionsfreiheit, das ist ein Grundrecht, das kann keine Regierungschefin verbieten.“

Er höre zwar, was von den Politikern gesagt werde, mache sich aber seine eigenen Gedanken: „Wir machen mit maximalem hygienischen Schutz gesunde Gottesdienste, die uns auch seelisch gesund halten. Wir müssen unsere seelischen Kraftreserven mobilisieren, denn Angst frisst Seele auf.“

Katholisches Erzbistum Hamburg will Präsenzgottesdienste unter Auflagen ermöglichen

Auch das katholische Erzbistum Hamburg hatte sich am Donnerstag für Ostergottesdienste in Präsenz ausgesprochen. Mit einer begrenzten Zahl von Menschen und unter strenger Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln soll es möglich sein, Gottesdienste in den Kirchen und im Freien zu feiern.

Zu den wichtigsten Regeln gehören auch der Verzicht auf Gemeindegesang und die Dokumentation der Anwesenden. Zudem wird allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein vorheriger Antigen-Schnelltest angeraten. „Die dringende Empfehlung lautet, den eigenen Gottesdienstbesuch gut abzuwägen“, rät Generalvikar Ansgar Thim.

Einvernehmen zwischen Kirchen und Landesregierung

Die Kirchenvertreter hatten ihre Empfehlungen nach Beratungen mit der Landesregierung veröffentlicht. „Ich begrüße den vorsichtigen und verantwortungsvollen Kurs in den Kirchen und Religionsgemeinschaften in Schleswig-Holstein“, äußerte sich Kultusministerin Karin Prien, „gleichzeitig muss uns allen klar sein, dass es weiter notwendig ist, Kontakte über die Ostertage so weit wie möglich zu reduzieren.“