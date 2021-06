Potenziell lebensgefährlich war der Messerstich, den ein 18-Jähriger seinem Nachbarn (69) in der Gemeinde Bark (Kreis Segeberg) in den Hals versetzte. Dies stellte am Freitag ein Rechtsmediziner im Prozess gegen den im Kern geständigen Angeklagten vor der Jugendkammer des Kieler Landgerichts fest.