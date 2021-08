Elmshorn

Bei einer Auseinandersetzung im Hinterhof einer Bar in Elmshorn hat ein 19-Jähriger einen 36-Jährigen mit einem Messer getötet. Der junge Mann habe nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen in Notwehr gehandelt und sei daher wieder auf freiem Fuß, teilte die Polizei am Samstagabend mit.

19-Jähriger war zunächst geflohen

Die genauen Hintergründe der Tat, die am Morgen geschah, müssten aber noch ermittelt werden.

Zunächst war der 19-Jährige geflohen und dann von Polizisten bei seiner Wohnung festgenommen worden.

Von RND/dpa