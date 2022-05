Messer-Attacke in Lütjenburg: Kommt Drogenabhängiger dauerhaft in Anstalt?

Kiel/Lütjenburg

Im Zustand der Schuldunfähigkeit soll der psychisch labile Drogenabhängige in Lütjenburg Mitte Oktober 2021 bei Streitigkeiten mit einem Messer auf seine Gegner losgegangen sein. Jetzt steht er in Kiel vor Gericht. Auch obszöne Beleidigungen und Todesdrohungen gegen weitere Zeugen werden dem 24-Jährigen zur Last gelegt. Verletzt wurde niemand.

Reichen ein Schuldnachweis für sieben Tatvorwürfe und eine Negativprognose, um den Mann als Gefahr für die Allgemeinheit dauerhaft in der geschlossenen Psychiatrie unterzubringen? Über eine so einschneidende Maßregel muss eine Große Strafkammer entscheiden. Zuständig für das Sicherungsverfahren ist das Kieler Landgericht. An der Verhandlung nimmt auch ein psychiatrischer Sachverständiger teil.

Auf offener Straße Stichbewegungen gegen die Brust

Laut Antragsschrift der Staatsanwaltschaft lief der Beschuldigte am Nachmittag des 16. Oktober 2021 auf offener Straße mit gezücktem Messer auf einen Gleichaltrigen zu. Dabei soll er Stichbewegungen gegen dessen Brust ausgeführt haben. Hintergrund der Attacke waren Streitigkeiten mit einem Nachbarn. Beide wohnten auf derselben Etage eines Gebäudes im Zentrum der Stadt.

Der bedrohte Zeuge berichtete gestern vor Gericht, wie der Täter ihn mit dem Messer auf die Straße verfolgte. „Auf der Flucht bin ich gestolpert und zu Boden gegangen“, so der Zeuge. „Dann waren auch schon all meine Freunde bei mir.“ Der Verfolger ließ von ihm ab und flüchtete.

Der Drogenabhängige fühlte sich „bedroht“

Offenbar hatte der genervte Nachbar seinen Bruder und weitere Personen als Verstärkung zusammengetrommelt, um den Drogenabhängigen wegen seines aggressiven und aufdringlichen Verhaltens zur Rede zu stellen. Man klopfte an dessen Tür und wollte erklärtermaßen „nur reden“.

Doch der Drogenabhängige nahm die Situation als „bedrohlich“ wahr: Jemand habe eine halbe Minute lang „mit aller Kraft“ gewaltsam gegen seine Tür getreten, sagte er gestern. Deshalb habe er die Polizei gerufen, die ihn jedoch nicht ernst genommen habe. „Wenig später kamen sie zu sechst“, so der 24-Jährige weiter.

„Ich war völlig neben der Spur, weil ich vollgekifft war“

In „Angst und Panik“ habe er gewartet, bis die ungebetenen Besucher wieder aus dem Haus waren. Auf dem Weg ins Freie („Ich wollte an die frische Luft, weg von dem Ort“) begegnete ihm der Bruder des Nachbarn. Da habe er das Messer geholt und ihn vertrieben. „Das war ein Riesenfehler, das tut mir wirklich leid, ich würde es nie wieder tun“, beteuert der geständige Täter.

Diesen Satz wiederholt er immer wieder, auch zu den anderen Vorwürfen. Seine aggressiven Ausbrüche führt er auf eine „Psychose“ zurück, die jahrelanger Cannabis-Konsum ausgelöst habe. „Ich war völlig neben der Spur, weil ich vollgekifft war.“

„Ich hatte nie Halluzinationen, höre keine Stimmen“

Seit November ist der 24-Jährige vorläufig in der Psychiatrie untergebracht. „Ich hatte paranoide Gedanken“, erklärt er vor Gericht. Doch die klassischen Symptome einer Psychose kenne er nicht: „Ich hatte nie Halluzinationen, höre keine Stimmen, rede nicht mit mir selbst.“

Drei Wochen vor der Messerattacke am Lütjenburger Marktplatz hatte der 24-Jährige einen Auftritt in einem benachbarten Ladengeschäft, der ihm heute „schrecklich peinlich“ ist. Er kündigte zwei Mitarbeitern an, sie zu töten, unterstrich die Drohung mit einer Geste des Halsabschneidens und obszönen Beleidigungen.

„Ich war krank“, sagt er heute. Seine Wut habe sich wochenlang aufgestaut, weil die Zeugen ungeachtet seiner Bitten um Ruhe immer wieder in Holzpantoffeln die Treppe neben seiner hellhörigen Wohnung hoch und runtergetrampelt seien.

Konfrontation auf dem Fördewanderweg in Laboe

In die Psychiatrie wurde der Beschuldigte im November eingewiesen, nachdem er auf dem Fördewanderweg in Laboe bei der Begegnung mit einer vierköpfigen Familie ausgerastet war. Wie er gestern einräumte, fuhr er „recht schnell“ auf dem Fahrrad in Richtung Kiel, als ihm die Spaziergänger in breiter Front entgegenkamen.

„Der Vater hat mir plötzlich den Weg verstellt“, sagt der Beschuldigte. „Da habe ich mein Bein ausgestreckt und ihn am Oberschenkel getroffen.“ Als der empörte Familienvater den Rowdy später am Hafen von Laboe stellte, soll dieser ein Messer gezogen haben. „Das war nur eine Taschenlampe, die ich vom Lenker abgezogen habe“, sagt der 24-Jährige.

Nach einem halben Jahr Klinikaufenthalt unter ärztlicher Aufsicht fühle er sich „wieder so wie vor dem Cannabis-Konsum“. Allerdings mache ihn das verordnete Medikament träge und energielos. Für den Prozess hat die Kammer fünf Fortsetzungstermine angesetzt.