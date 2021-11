Kiel

Die spannende Internetrallye „Netrace“ steht wieder in den Startlöchern. In vier Runden sollen die Kinder und Jugendlichen in ihren Teams spannende, verzwickte und knifflige Fragen zu ganz unterschiedlichen Themen durch eine gründliche Internet-Recherche lösen.

Lehrkräfte können ihre Schüler-Teams aus den Jahrgängen fünf bis 13 bis zum Nikolaustag, 6. Dezember, anmelden. Die Zahl der Teams pro Schule ist nicht begrenzt. Am 15. Februar beginnt die erste von zwei Vorrunden der Netrace-Rallye.

Auch MiSch-Anmeldung bis 6. Dezember möglich

Auch die Entdecker von „Medien in der Schule“ (MiSch) starten wieder ihre Reise in die Welt der Nachrichten. Lehrkräfte mit Klassen der Jahrgangsstufen drei bis vier an Grundschulen sowie fünf bis sieben an Förderschulen können sich ebenfalls bis zum 6. Dezember 2021 anmelden.

Das Projekt MiSch, das von den Kieler Nachrichten und der Segeberger Zeitung zusammen mit Förde Sparkasse und der medienpädagogischen Fachagentur Promedia Maassen umgesetzt wird, startet im Frühjahr 2022.

Die Anmeldung für Netrace ist unter www.kn-netrace.de möglich, für die MiSch-Entdecker können sich interessierte Lehrkräfte unter www.blog.kn-misch.de anmelden.