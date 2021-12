Kiel

Das Projekt findet ein lautes Ende. Bei der Preisverleihung von „Medien in der Schule“ (MiSch) spenden die Gewinnerklassen den Siegerinnen und Siegern gestern Morgen donnernden Applaus – wenn auch virtuell. Auch in diesem Jahr ist er nur per Videokonferenz aus den Klassenzimmern zu hören.

Dennoch war wieder mehr möglich. Die Klassen tauschten sich persönlich mit einem Profi der Kieler Nachrichten oder der Segeberger Zeitung aus, die MiSch zusammen mit der Förde Sparkasse und der medienpädagogischen Fachagentur Promedia Maassen umsetzen. Eine ausgeloste Klasse durfte einen Blick hinter die Kulissen der Wunderino-Arena werfen. „Das war ein echtes Highlight nach den vielen Monaten, in denen gar nichts ging“, sagt André Santen von der Förde Sparkasse.

MiSch-Schüler brechen Rekorde und schreiben nicht nur über Corona

1415 Schülern aus 64 Klassen machten 2021 mit – das ist Rekord. Nachdem sie mehrere Wochen die Zeitung geliefert bekamen, waren sie selbst gefordert. In vier Kategorien schrieben sie Artikel, erstellten kreative Fotos oder Karikaturen und nahmen Podcasts auf. Viele der rund 200 Beiträge blicken auf andere Themen als Corona. „Das ist erfrischend, euer Engagement ist ungebrochen“, sagt Santen.

MiSch-Eroberer: Das sind die Gewinner

In der Kategorie Video/Audio wurden nur Podcasts eingereicht. Mia Zobott, Lisanna Klein und Martha Henningsen (9c, Jungmannschule Eckernförde) haben mit ihrem Podcast zu Verschwörungstheorien rund um die Pandemie und anderen abstrusen Erklärungen verschiedener Ereignisse wie dem Tod von Marilyn Monroe gewonnen.

Auch in der Kategorie VerMiSchtes hat eine Karikatur zur Pandemie gewonnen – mit Lokalbezug. Bero Turkiewicz (8b, Dahlmannschule Bad Segeberg) verbindet mit einem Augenzwinkern die 1,5 Meter Hygieneabstand mit dem Wunsch der Norddeutschen, wieder gewohnte fünf Meter Abstand halten zu können. „Ich fand den Spruch witzig, für uns auf dem Land ist das mit dem Abstand nicht so schwierig“, erklärt Bero.

Das Virus ist auch in der Kategorie Foto präsent – soll aber in den Hintergrund rücken. Die Schülerinnen und Schüler der Gewinnerklasse WPU Medienpraxis (Gymnasium Lütjenburg) umzingeln ein Coronavirus mit allen Themen, die trotz der Pandemie in den Medien mehr Platz verdienen.

Kein Artikel über Corona auf dem MiSch-Siegertreppchen

Die drei besten Texte der MiSch-Eroberer zeigen: Medien können mehr als nur Corona. Lina Piàlek (9c, Ricarda-Huch-Schule Kiel) belegte Platz drei mit ihrer Reportage „Die Wissenschaft braucht Nachwuchs“ über die Kieler Forschungswerkstatt. 

Platz zwei ging an Lea Nieprasch und Lilly Stevenson (9a, Gymnasium Altenholz) für „Sind wir allein?“. Sie erzählen von einem neuen Weltraumteleskop, das die Nasa ins Weltall schießen wird. Die Siegerin ist schließlich Elin Schweckendiek (9c, Ricarda-Huch-Schule). Sie porträtiert in „Die Mutti der Kindergarten-Gruppe Holstein“ KSV-Zeugwart Tim Petersen.