MiSch-Entdecker sind bereit

Kiel

Fast 1800 Schüler aus der 3. und 4. Klasse sind in diesem Jahr bei dem Projekt dabei, das die Lese- und Medienkompetenz fördert und einen Blick hinter die Kulissen der Arbeit einer Tageszeitung gewährt. 39 Lehrkräfte kamen gestern zum Vorbereitungsseminar in die Förde Sparkasse, darunter auch Anja Balzer und Isabel Wagner von der Grundschule des Amtes Achterwehr in Felde. „Wir wollen, dass unsere Schüler die Zeitung als Alternative zu den Textformen kennenlernen, die sie am Smartphone oder PC aufnehmen“, sagen die beiden Lehrerinnen.

Schüler werden im MiSch-Blog selbst zu Journalisten

Dreh- und Angelpunkt der Entdecker wird während des Projektzeitraums der MiSch-Blog sein. Darin halten die Schüler ihre Eindrücke und eigenen Beiträge fest, von denen es einige auch in die Zeitung schaffen. Schreiben, fotografieren, filmen und basteln werden die Schüler im Rahmen des Kreativwettbewerbs, der in diesem Jahr unter dem Motto „So leben wir in 100 Jahren“ steht. Ein Blog-Voting kürt die beste Klasse, dabei gibt es erneut tolle Preise zu gewinnen.

Redakteure besuchen die Schüler in ihren Klassen

Wie kommt es, dass die Zeitung immer voll wird? Wo bekommen Journalisten ihre Informationen her? All die Fragen beantworten Redakteure den Schülern bei Klassenbesuchen. Wie die Farbe in die Zeitung kommt, erfahren die Schüler im Druckzentrum in Kiel-Moorsee. Die Lehrkräfte wiederum erhalten didaktische Unterstützung von der medienpädagogischen Fachagentur Promedia Maassen, die begleitendes Unterrichtsmaterial bereitstellt

Porjektpartner Förde Sparkasse bietet Schatzsuche an

Seit fünf Jahren begleitet auch die Förde Sparkasse MiSch. „Die Schüler sind mit so viel Engagement, Kreativität und ansteckendem Spaß bei der Sache, dass uns das immer wieder große Freude bereitet“, sagte André Santen von der Sparkasse, die die Schüler im Rahmen einer Schatzsuche spielerisch erkunden können.

Die anwesenden Lehrkräfte waren sich bei der Auftaktveranstaltung einig: Die lokale Tageszeitung besitzt noch immer eine hohe Relevanz. „Die Schüler merken selber, dass die Themen, die in der Zeitung behandelt werden, in ihrer Lebenswelt passieren und bringen auch von sich aus Artikel in die Schule mit“, so Petra Ehlers, Lehrerin an der Grundschule an den Eichen in Kronshagen.

Mehr Infos zu MiSch gibts auf dem MiSch-Blog.