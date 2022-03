Kiel

Einen Tag nach der Ukraine-Debatte mit ihrer demonstrativ bekundeten Einigkeit haben sich die Landtagsfraktionen wieder in den Wahlkampfmodus begeben. SPD und SSW brachten am Donnerstag Anträge zum bezahlbaren Wohnen ein – in vollem Bewusstsein, dass sie die Jamaika-Koalitionäre nach kurzer Debatte abschmettern würden. Allerdings bekundeten zumindest die Grünen reges Bedauern. Bis zur Wahl am 8. Mai sei man vertraglich noch gebunden. Danach werde die Partei aber versuchen, in einem neuen Bündnis mehr für soziale Gerechtigkeit herauszuschlagen.

Lars Harms (SSW): „Wir brauchen einen schnellen Beschluss, damit Mieten in Schleswig-Holstein noch bezahlbar sind.“ Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Worum es ging? Der SSW hatte gefordert, unverzüglich zur Mietpreisbremse zurückzukehren, bei Mieterhöhungen eine Kappungsgrenze von 15 Prozent binnen drei Jahren einzuführen und ein Wohnraumschutzgesetz zu beschließen, das es den Kommunen ermöglicht, bei „beschämenden Wohnverhältnissen“ sofort einzuschreiten und die Vermieter zur Rechenschaft zu ziehen. Viel zu oft werde die Angebotsknappheit ausgenutzt. „Wir brauchen einen schnellen Beschluss, damit Mieten in Schleswig-Holstein noch bezahlbar sind“, drängte Lars Harms, SSW-Chef im Landtag.

Özlem Ünsal (SPD): Vor allem in kleineren Gemeinden fehlt die Vergleichbarkeit

Dem stimmte die SPD zu. In ihrem Alternativantrag sprach sie sich auch dafür aus, die Grunderwerbssteuer für Familien beim Ersterwerb einer selbst genutzten Wohnung oder eines Hauses schnellstmöglich zu senken – dies ist Teil des SPD-Wahlprogramms, wobei die CDU diese Steuer beim Ersterwerb sogar ganz abschaffen will. Darüber hinaus forderten die Genossen unter anderem, Städte und Gemeinden finanziell und fachlich zu unterstützen, den lokalen Wohnungsmarkt durch qualifizierte Mietspiegel transparenter zu machen. „Nur so können Mieterinnen und Mieter wirklich vergleichen, ob eine Mieterhöhung rechtmäßig war oder nicht“, sagte die Kieler Abgeordnete Özlem Ünsal. Dies sei insbesondere für Kommunen unter 50 000 Einwohner wichtig, wo keine Pflicht zur Erstellung eines solchen Mietspiegels besteht.

Sütterlin-Waack hält Mietpreisbremse nicht für effektiv

Es sorgte nicht nur in den Oppositionsreihen für Erstaunen, als Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack Entgegenkommen signalisierte. Ja, der SPD-Vorschlag zum Mietspiegel lohne eine nähere Betrachtung. „Darüber können wir reden.“ Dagegen würde keines der vom SSW vorgeschlagenen Instrumente kurzfristig für günstigen oder bezahlbaren Wohnraum sorgen. „Zum Beispiel führt die Mietpreisbremse in keiner Region, in der sie aktuell in Kraft ist, zu einer Entspannung des Mietmarktes. Es lässt sich kein positiver Effekt feststellen.“ Viel wichtiger sei es, dafür zu sorgen, dass sich Baugenehmigungen und -fertigstellungen auf einem hohen Niveau stabilisierten, sagte die Ministerin. Seit Beginn der 2000er-Jahre verzeichne das Land derzeit in beiden Punkten den höchsten Stand. „Das zeigt: Wir haben den richtigen Weg eingeschlagen.“ Ihr Haus bereite derzeit einen Baulandfonds mit einem Kreditvolumen 100 Millionen Euro vor. Ziel sei es, die Entwicklung von Baugebieten innerhalb von Ortschaften zu fördern. Kommunen könnten beispielsweise Grundstücke kaufen und damit Baulücken schließen oder Brachflächen reaktivieren.

Nach der Debatte sprach Alexander Blazek, Chef des Eigentümerverbands Haus & Grund, von Wahlkampfgetöse. „Explodierende Mieten in Schleswig-Holstein? „Das hat mit Fakten nichts zu tun. Unmittelbar nach der Abschaffung der Mietpreisbremse Ende 2019 sind die Mieten sogar langsamer gestiegen als vorher. Daher entbehrt die Forderung nach einer Mietpreisbremse jeglicher Grundlage.“