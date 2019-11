Wer hat ein Mittel gegen Wucher?

Tausende Menschen haben im Rahmen weltweiter Klima-Proteste am Freitag in Schleswig-Holstein für einen Wandel in der Klimapolitik demonstriert. An der landesweit größten Demonstration in Kiel beteiligten sich laut Polizei rund 7500 friedliche Demonstranten, die Veranstalter sprachen von etwa 11.000.