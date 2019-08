Die vom Bund geplante Verlängerung der Mietpreisbremse sorgt für Zündstoff in der Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein. „Wir müssen in der Koalition ernsthaft diskutieren, ob wir wirklich auf die Preisbremse verzichten sollen“, sagte die Fraktionschefin der Landtags-Grünen, Eka von Kalben.