Prof. Ralf Bialek vom LADR-Zentrallabor in Geesthacht kennt die Nachteile des Nasen-Rachen-Abstrichs. Immer wieder hört er, dass Menschen die Probenahmen unangenehm finden. „Es kann auch Nasenbluten auftreten, vor allem bei Menschen, die Gerinnungshemmer einnehmen.“ Vor allem aber ist der Aufwand hoch.

Die Abstriche müssen von Fachpersonal entnommen werden – immer in Schutzkleidung. Im Labor muss das Sekret dann aufbereitet werden. Das erfordert wieder Schutzkleidung und zudem Sicherheitswerkbänke. Weil Bialek auch Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin ist, wollte er gerade für Kinder eine Alternative finden, die kinderleicht ist. Vor vier Monaten schritt der Mediziner, der lange in Kiel gearbeitet hat, zur Tat.

Das Problem mit dem Speichel

Bekannt war, dass sich bei einer Corona-Infektion die Viren auf der Schleimhaut im Mund und Rachen sowie im Speichel finden. „Unsere Spucke ist aber recht zähflüssig. Das kann die Pipetten unserer Laborgeräte verstopfen und die Ergebnisse verfälschen“, erklärt Bialek. Seine Idee: die Viren mit einer speziellen Lösung von der Mundschleimhaut abzuwaschen und so eine Flüssigkeit zu erhalten, die sich problemlos im Labor auswerten lässt.

„Allerdings sollte nicht mit der Spülung gegurgelt werden, weil bei geöffnetem Mund Aerosole freigesetzt werden – ein Risiko für die Tester und für Menschen, die nichtsahnend in den Raum kommen, wenn die getestete Person gar nicht mehr dort ist.“

Spülen, nicht gurgeln

Deshalb entwickelte der Mikrobiologe eine Mundspülung, die sich die Testperson selbst mit einer Spritze in den Mund gibt. Dort muss die Kochsalzlösung wie nach dem Zähneputzen etwa 20 Mal hin- und herbewegt und dann in einen Becher gespuckt werden, der zu verschließen ist. Durch eine Öffnung im Deckel wird die Flüssigkeit dann mit einer Monovette per Unterdruck angesaugt.

Das Proberöhrchen wird anschließend, nur noch beklebt mit einem Barcode, im Labor direkt auf das PCR-Gerät gesetzt. „Das spart Zeit, minimiert das Ansteckungsrisiko für unser Personal und auch das Verwechslungsrisiko“, sagt der Virologe. Das Testergebnis sei direkt über den Barcode abrufbar.

Tests in Neumünster und Trittau

Doch wie zuverlässig ist das Ergebnis? Das wurde in den beiden Teststationen der Kassenärztlichen Vereinigung in Neumünster und Trittau geprüft. Dort waren 242 Testpersonen bereit, sowohl einen Mund-Rachen-Abstrich nehmen zu lassen wie Mundspülung zu nutzen. Von den Probanden, die per Definition ansteckend waren (CT-Wert unter 30), wurden 95 Prozent zuverlässig erkannt, teilt das LADR mit.

Dort, wo die Infektion im Entstehungsprozess oder im Abklingen war (CT-Wert über 30), wurden 25 Prozent nicht erkannt. Die virusfreien Testpersonen wurden alle richtig erkannt. Es gab also keine falsch positiven Ergebnisse.

Kein Fachpersonal notwendig

Für Bialek ist die Mundspülung damit eine Alternative für den Alltag. „Anders als beim Nasen-Rachen-Abstrich ist kein Fachpersonal notwendig, und das Verfahren ist besonders für Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern und überall dort, wo regelmäßig PCR-Tests notwendig sind, gut einsetzbar.“ Vor allem sei es auch für Kinder geeignet, sobald sie das Zähneputzen beherrschen.

Das Verfahren sei als Teil des PCR-Tests erstattungsfähig und werde ab jetzt von den LADR-Laboren angeboten. Allerdings: Das Proberöhrchen funktioniert bislang ausschließlich auf den PCR-Geräten der Firma Roche. Denn das sind die Geräte, die die Entwickler in ihren Laboren in Flintbek, Geesthacht und Baden-Baden nutzen.