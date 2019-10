Literweise Milch muss aus den Regalen

Kiel

Das Deutsche Milchkontor (DMK) in Bremen und das Hamburger Molkereiunternehmen Fude + Serrahn haben Chargen ihrer Milch mit 1,5 Prozent Fettgehalt zurückgerufen, weil sie möglicherweise mit schädlichen Bakterien belastet sind. Der Erreger kann Durchfallkrankheiten auslösen.

Betroffen sind bestimmte Ein-Liter-Packs der Eigenmarken von Aldi, Lidl, Rewe, Edeka, Netto, Real, Kaufland, Metro und der Bartels-Langness-Gruppe ( Bela) mit verschiedenen Mindesthaltbarkeitsdaten.

Milch-Rückruf Welche Milchpackungen konkret betroffen sind, sehen Sie hier: Metro Deutschland GmbH : Aro Frische Milch 1,5 % Fett mit den MHD 15.10.2019/ 18.10.2019

: Aro Frische Milch 1,5 % Fett mit den MHD 15.10.2019/ 18.10.2019 ALDI Nord GmbH & Co KG : Milsani Frische Milch 1,5 % Fett mit den MHD 15.10.2019/ 18.10.2019/ 20.10.2019

: Milsani Frische Milch 1,5 % Fett mit den MHD 15.10.2019/ 18.10.2019/ 20.10.2019 ALDI SÜD Dienstleistungs-GmbH & Co. oHG : Milfina Frische Milch 1,5 % Fett mit den MHD 10.10.2019/ 14.10.2019

: Milfina Frische Milch 1,5 % Fett mit den MHD 10.10.2019/ 14.10.2019 Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG : K-Classic Frische Milch 1,5 % Fett mit den MHD 14.10.2019/ 15.10.2019/ 18.10.2019

: K-Classic Frische Milch 1,5 % Fett mit den MHD 14.10.2019/ 15.10.2019/ 18.10.2019 Lidl GmbH & Co. KG : Milbona Frische Milch 1,5 % Fett mit den MHD 13.10.2019/ 14.10.2019/ 16.10.2019/ 18.10.2019

Milbona Frische Milch 1,5 % Fett mit den MHD 13.10.2019/ 14.10.2019/ 16.10.2019/ 18.10.2019 Bartels-Langness Handelsgesellschaft mbH & Co. KG : Tip Frische Milch 1,5 % Fett mit den MHD 14.10.2019/ 15.10.2019/ 18.10.2019 und Hofgut Frische Milch 1,5 % Fett mit den MHD 18.10.2019

: Tip Frische Milch 1,5 % Fett mit den MHD 14.10.2019/ 15.10.2019/ 18.10.2019 und Hofgut Frische Milch 1,5 % Fett mit den MHD 18.10.2019 EDEKA Zentrale AG & Co. KG : GUT&GÜNSTIG Frische Fettarme Milch ESL 1,5 % Fett (1 Liter) mit den MHD 14.10.2019, 16.10.2019, 18.10.2019, 20.10.2019

: GUT&GÜNSTIG Frische Fettarme Milch ESL 1,5 % Fett (1 Liter) mit den MHD 14.10.2019, 16.10.2019, 18.10.2019, 20.10.2019 Netto Marken-Discount AG & Co. KG : GUTES LAND Frische Fettarme Milch länger haltbar 1,5 % Fett (1 Liter) mit den MHD 14.10.2019, 15.10.2019, 16.10.2019, 18.10.2019, 20.10.2019

: GUTES LAND Frische Fettarme Milch länger haltbar 1,5 % Fett (1 Liter) mit den MHD 14.10.2019, 15.10.2019, 16.10.2019, 18.10.2019, 20.10.2019 REWE Markt GmbH : Ja! Frische Milch 1,5 % Fett mit den MHD 14.10.2019/ 15.10.2019/ 18.10.2019/ 20.10.2019

: Ja! Frische Milch 1,5 % Fett mit den MHD 14.10.2019/ 15.10.2019/ 18.10.2019/ 20.10.2019 real GmbH : Tip Frische Milch 1,5 % Fett mit den MHD 14.10.2019/ 15.10.2019/ 18.10.2019

Supermärkte in Schleswig-Holstein reagierten prompt

Darüber, wie viele Liter der möglicherweise verunreinigten Milch in den Handel gelangt sind, machte DMK keine Angaben.

Die Kieler Bela informierte nach dem Warenrückruf am Morgen sofort ihre Märkte. Bei Famila und Markant wurden die entsprechenden Milchkartons der Marken Tip und Hofgut sofort aus den Regalen genommen, sagte Sprecherin Solveig Hannemann . „Wir haben außerdem Schilder mit der Rückrufinformation aufgehängt und informieren auf unserer Webseite.“

informierte nach dem Warenrückruf am Morgen sofort ihre Märkte. Bei und wurden die entsprechenden Milchkartons der Marken Tip und Hofgut sofort aus den Regalen genommen, sagte Sprecherin . „Wir haben außerdem Schilder mit der Rückrufinformation aufgehängt und informieren auf unserer Webseite.“ Auch Rewe und Edeka teilten mit, sie hätten umgehend reagiert und das betroffene Produkt aus dem Verkauf genommen.

und teilten mit, sie hätten umgehend reagiert und das betroffene Produkt aus dem Verkauf genommen. Von Lidl hieß es, die Ware sei ausschließlich in Berlin , Brandenburg und Nordrhein-Westfalen verkauft worden.

hieß es, die Ware sei ausschließlich in , und verkauft worden. Auch Aldi Nord teilte mit, es seien lediglich Märkte in Sachsen , Sachsen-Anhalt und Brandenburg betroffen.

teilte mit, es seien lediglich Märkte in , und betroffen. Bei Real war die Milch in 58 von bundesweit 297 Filialen in den Regalen – auch in Schleswig-Holstein .

Woran erkenne ich, ob die Milch belastet ist?

Ob Verbraucher eine entsprechende Milchtüte gekauft haben, können sie am Genusstauglichkeitskennzeichen auf der Verpackung erkennen. Steht in dem schwarz umrandeten Oval die Kennziffer „ DE NW 508 EG“, so kommt die Milch aus dem betroffenen Werk.

Keime in Milch und Wurst: Was Verbraucher wissen müssen

„Wer die Milch im Kühlschrank stehen hat, sollte sie in den Supermarkt zurückbringen und sich das Geld zurückerstatten lassen“, sagt Selvihan Koç, Referatsleiterin Lebensmittel und Ernährung der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein. „Das sollte auch ohne Kassenbon gehen.“

Milch getrunken - was tun?

Wer bereits von der Milch getrunken hat und Symptome einer Magen-Darm-Grippe bei sich feststellt, soll auf jeden Fall zum Arzt gehen, so Koç. Das sei auch ratsam, wenn sich Verbraucher nicht ganz sicher seien, ob sie von der Milch getrunken haben und sie plötzlich an Durchfall leiden. Insbesondere Hochrisikogruppen wie Kinder, Schwangere, ältere Menschen und Immungeschwächte sollten vorsichtig sein.

Begriff: Rekontamination Laut Dr. Philipp Hammer vom Kieler Max Rubner-Institut, das zur Sicherheit und Qualität von Milch und Fisch forscht, kommt das Stäbchenbakterium namens „Aeromonas hydrophila“ in Verbindung mit Wasser weit verbreitet vor. Der Keim kann sehr lange in Trink- oder Abwasser überleben. Auf wasserhaltige Lebensmittel wie Milch können sich die Bakterien beim Kontakt mit kontaminiertem Wasser übertragen. „Da der Erreger sehr empfindlich gegen Desinfektionsmittel und Hitze ist, können die bearbeiteten Milchprodukte nur durch Rekontamination aus dem Produktionsumfeld infiziert worden sein“, so Hammer. Unter Rekontamination versteht man eine Verunreinigung eines bereits durcherhitzten Lebensmittels. „Ordnungsgemäß ablaufende Prozesse der Milchverarbeitung, insbesondere der Einschluss einer Wärmebehandlung, sollten daher zu einem von diesem Erreger freien Produkt führen“, so Hammer. Erkrankungen durch das Bakterium, die durch Lebensmittelverzehr ausgelöst wurden, kämen nur relativ selten vor. Meist infizierten sich Menschen direkt durch kontaminiertes Wasser. Bekannt seien auch Fälle, bei denen verunreinigte Meeresfrüchte wie Muscheln oder Shrimps eine Krankheit bewirkten.

Wie konnten die Bakterien in die Milch gelangen?

Der Keim sei über eine undichte Dichtung in die Produktion des Werks Everswinkel im Münsterland in Nordrhein-Westfalen gelangt, teilte das Deutsche Milchkontor mit. Nach Entdeckung des Defekts seien Proben der Produktion an ein externes Labor geschickt worden, so ein Sprecher.

„In einer dieser Proben wurde eine Rekontamination mit einem krankheitserregendem Wasserkeim nachgewiesen.“ Die Laborergebnisse seien nahezu zeitgleich mit einer ersten Kundenreklamation eingegangen. Darauf sei der Rückruf ergangen. Die Anlage sei inzwischen repariert und gereinigt worden.

