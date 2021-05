Schleswig-Holstein

Die Kühe vom Hof Hörnsee geben Milch, die niemand trinkt. An der Qualität liegt das nicht – die Weiden, auf denen Bauer Detlev Blunk in Pohnsdorf seine 380 Schwarzbunten grasen lässt, sind saftig grün, den Tieren geht es augenscheinlich gut.

Lange Zeit passierte mit der Milch des Hofs aber Folgendes: Eine Meierei aus Wismar in Mecklenburg-Vorpommern holte sie ab und fuhr sie 140 Kilometer weit, um daraus Käse zu machen. "Das war mir immer schon ein Dorn im Auge", sagt der Landwirt. "Wir produzieren konventionell, legen aber Wert auf Regionalität."

Von der Milch zu Eiscreme statt Käse

Deshalb beliefert er nun die schleswig-holsteinische Meierei Lactoprot. Die stellt keine Milch her, die in Tüten im Regal landet, sondern zerlegt das Produkt in seine Einzelteile. So wird ein Großteil der Blunkschen Milch nun in Schleswig-Holstein zu Eiscreme oder Schaumstabilisator verarbeitet statt in Mecklenburg-Vorpommern zu Käse.

Ein kleiner Teil nur bleibt auf dem Hof – und fließt in die Milchtankstelle. Für einen Euro pro Liter können sich dort die Leute aus der Umgebung Milch in Pfandflaschen abfüllen. "So ähnlich wie früher, als meine Mutter direkt vom Milchtank verkauft hat", sagt Blunk. Die Milch aus der Tankstelle sei Rohmilch. Denn: "Das Pasteurisieren ist sehr aufwendig, vor allem für so kleine Mengen", erklärt der Landwirt. "Und ich bin überzeugt: Der Geschmack von Rohmilch ist besser."

Die Milchtankstelle werde gut angenommen, viel Zuverdienst zum geringen Milchpreis von 32 Cent pro Liter, den die Meierei ihm zahle, sei es jedoch nicht. Blunk geht es dabei aber weniger ums Geld als viel mehr darum, "dass die Leute zu uns auf den Hof kommen und sehen, wie die Kühe gehalten werden".

Lesen Sie auch: So kann der Kunde bei der Milch mitbestimmen

Schleswig-Holsteiner trinken ein Fünftel der hier produzierten Milch

Von denen gibt es in Schleswig-Holstein besonders viele. Im Land zwischen den Meeren wird wesentlich mehr Milch produziert, als seine Einwohner konsumieren, bundesweit ist das nördlichste Bundesland der viertgrößte Milchproduzent. Obwohl die Zahl der Milchbauern und ihrer Kühe konstant sinkt, erzeugten im Jahr 2019 genau 376902 Kühe rund drei Millionen Tonnen Milch. So viele Milchtanks, wie dafür gebraucht würden, sind gar nicht vorstellbar.

Im selben Jahr lag der Pro-Kopf-Verbrauch von Konsummilch – also die, die wir in ihrer Ursprungsform in Gläsern oder Tetrapacks im Supermarktregal kaufen – bei 49,5 Kilogramm. Alle milchtrinkenden Nordlichter haben demnach zusammen rund 143.000 Tonnen Milch getrunken. Das ist gerade mal ein Fünftel der Menge, die hier produziert wird. Wo also geht die ganze Milch hin? Und wieso finden sich trotzdem auch königsblaue Milchkartons aus Bayern oder braune Glasflaschen mit Milch aus dem Schwarzwald in den Regalen der hiesigen Supermärkte?

Milch aus Schleswig-Holstein auf der Tiefkühlpizza

Das Thema ist komplex. Denn der Milchhandel ist einerseits ein Weltmarkt, andererseits zutiefst regional. Unterschiedliche Meiereien haben unterschiedliche Schwerpunkte in ihrer Produktion. "Schleswig-Holstein hat viel Grünland und ist damit ein guter Standort für die Milchproduktion", sagt Klaus-Peter Lucht, Vizepräsident des Bauernverbands Schleswig-Holstein. "Hier wird Milch hauptsächlich zu Produkten verarbeitet, die problemlos verschifft und weiterverarbeitet werden können."

Das seien zum Beispiel Mozzarella, Milch für die Schokoladenproduktion oder der Käse auf der Tiefkühlpizza. Ein großer Teil verlasse in Form von Butter, Käse oder Milchpulver das Land. "Die Meiereien wollen die Milch in die Zukunftsmärkte bringen", sagt der Vizepräsident und meint damit vor allem Asien.

Ein Blick in das Produktionsprogramm der Großmeierei Barmstedt bestätigt das: Käse, Butter, Magermilchkonzentrat, Molkenkonzentrat, Buttermilchkonzentrat, Magermilchpulver. Milch in Reinform, die auch als solche beim Verbraucher ankommt, fehlt im Portfolio. Die Rohmilch für ihre Produkte bekommt die Meierei aus Schleswig-Holstein, Hamburg und dem Norden Niedersachsens geliefert.

Aber es gibt auch noch die anderen Betriebe, die, die aus Milch Joghurt oder Butter für den heimischen Markt herstellt – oder sie schlicht als Milch verkauft. Eine von ihnen ist die Meierei Horst. 14 Höfe in Schleswig-Holstein beliefern die Firma im Kreis Steinburg. Über Masse und Preis könne sie mit den großen Marken nicht mithalten, sagt Meierei-Vorstand Achim Bock.

Der Weg in ein Discounterregal sei für die Erzeugnisse so kleiner Meiereien schwer. "Die haben gar kein Interesse an uns, die wollen möglichst günstig verkaufen", erläutert Bock. "Wir müssen uns mit Qualität und Handwerk hervortun."

Die Meierei Horst wirbt deshalb mit ihrer Regionalität auf der Verpackung. Das ist jedoch nicht bei jedem Hersteller so schnell erkennbar. Und es gibt einen weiteren Fallstrick: "Was regional heißt, darüber herrscht Uneinigkeit", erklärt Bauernverbandsvize Lucht. Weder auf Landes- noch auf Bundesebene gibt es eine gesetzliche Regelung, wann ein Produkt vom Hersteller oder vom Händler als regional gekennzeichnet werden darf und wann nicht.

Ein Kürzel verrät die Meierei

Auch was der Zusatz "regional" auf der Milchtüte heißt, ist weder geregelt noch geschützt. "Einige definieren Region als einen Umkreis von 30, 50 oder 100 Kilometern, andere beziehen sich auf eine Landschaft, einen Kreis, eine Stadt oder ein Bundesland", erklärt ein Sprecher des schleswig-holsteinischen Landwirtschaftsministeriums.

Einen kleinen Anhaltspunkt finden Verbraucher dennoch auf der Milchtüte: Neben dem Barcode steht die auf den ersten Blick scheinbar kryptische Zahlen-Buchstaben-Kombination "DE SH 019 EG". Durch das Kürzel SH kann der Käufer sicher sein, dass seine Milch in einer Meierei in Schleswig-Holstein verarbeitet wurde – 019 beispielsweise steht für Meierei der Nordseemilch in Witzwort, wie eine kurze Internetrecherche verrät.

Die Kühe, deren Milch dort verarbeitet wurde, könnten allerdings auch in Mecklenburg-Vorpommern gegrast haben. Das blaue Regionalfenster, das zusätzlich auf manchen Kartons zu sehen ist, hingegen versichert: Auch die Milch kommt aus Schleswig-Holstein.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

"Die Leute stehen auf regional"

Darauf legt auch Edeka-Inhaber Sven Fiedler wert. In seinem Markt in Kiel-Suchsdorf überwiegen die regionalen Milchmarken wie Hamfelder Hof, Biohof Rzehak, auch die Milch der Meierei Horst ist hier zu finden. "Die Leute stehen auf regional", hat Fiedler erkannt. Wie Bio-Lebensmittel sei das ein Trend, der sich durchgesetzt habe. Repräsentativ für alle Supermärkte sei das nicht.

Aber Fiedler entscheidet in seinem inhabergeführten Markt eben selbst darüber, was Platz in seinem Regal findet, und er kennt seine Kundschaft. Wird die Ware eines Supermarkts von einem Einkäufer bestimmt, der viele Märkte bestückt, landen hingegen auch mal Milchflaschen aus Bayern im Kühlregal. Irgendwo steht dann dort aber höchstwahrscheinlich auch Milch aus Schleswig-Holstein. Manchmal muss man nur ein wenig länger danach suchen.