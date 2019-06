Kann es selbstständige Pflegekräfte in Heimen geben? In der Regel nicht, urteilte das Bundessozialgericht in Kassel. Die Staatsanwaltschaften Kiel und Lübeck sehen sich bestätigt: Sie ermitteln seit 2016 in hunderten Fällen gegen Heime. Der Vorwurf: Scheinselbständigkeit und Betrug in Millionenhöhe.