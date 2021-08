Heide

„Mich hat weniger die Tatsache überrascht, dass die Taliban wieder die Kontrolle übernehmen, als das Tempo. Ich hätte nicht gedacht, dass es so rasant geht“, sagt Militärpfarrer Gerson Seiß. Der 64-Jährige, der von 2008 bis 2017 der Pastor an der Neumünsteraner Vicelinkirche war, ging dreimal nach Afghanistan. „Das war in den Jahren 2004, 2007 und zuletzt 2019. Insgesamt war ich rund anderthalb Jahre dort. Ich habe die Einsätze als sehr prägend empfunden.“

Viele innere Bilder seien in den vergangenen Tagen bei ihm hochgekommen, als er die Nachrichten aus Kabul verfolgte. „Es beschäftigt mich schon, wenn ich lese und höre, dass viele afghanische Soldaten vor den Taliban geflohen sind und sich ins Camp Marmal zurückgezogen haben. Vielleicht sitzen die jetzt an meinem alten Schreibtisch und harren dort aus.“ In Masar-i-Scharif hatte die deutsche Bundeswehr bis vor Kurzem ein großes Feldlager im Camp Marmal.

Pastor: Viele Afghanen sind nur Soldaten geworden, weil sie keine andere Wahl hatten

Als einen Grund für den schnellen Rückzug der afghanischen Streitkräfte sieht Seiß die mangelnde Kampfbereitschaft. Er habe sich im Camp Shaheen anschauen können, wie afghanische Soldaten von internationalen Kräften ausgebildet wurden. Nur wenige seien aus Idealismus dort gewesen. „Viele sind nur Soldaten geworden, weil sie keine andere Wahl haben, ihr Leben anders zu bestreiten. Die echten Kämpfernaturen sind eher bei den Taliban oder den „Warlords“-Milizen.“

Hinzu komme, dass sich die Menschen eher mit ihrer Sippe oder der Ethnie identifizierten und weniger mit dem Land. „Das kommt in der Loyalitätsreihenfolge erst weiter hinten. Das trägt sicherlich dazu bei, dass sich die Armee nicht voll in die Verteidigung wirft.“

Seiß sorgt sich um Ortskräfte aus der „Oase“

Im Camp Marmal betrieb die Militärseelsorge die „Oase“, eine Gaststätte und Anlaufpunkt für die Soldaten. „Die Leitung übernahmen Deutsche, aber die Hilfskräfte in der Küche oder an der Theke waren Afghanen“, erzählt Seiß. Um sie mache er sich nun große Sorgen.

„Schon 2019 berichteten sie davon, dass Taliban in Dörfer kommen und dort die Namen derjenigen abfragen, die für die internationalen Gruppen arbeiten. Sie hatten Angst um ihr Leben, weil sie als Kollaborateure galten. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie groß ihre Angst jetzt ist.“ Zwar hätten die Taliban gerade versichert, dass es keine Rache an irgendjemandem geben werde. Der Ankündigung traue er aber nicht.

„Die Menschen haben in der Zeit mehr Rechte bekommen“

Aus seiner Sicht hätte es wenig geändert, weitere fünf oder zehn Jahre vor Ort zu bleiben, um das Ziel zu erreichen, dass Afghanistan in der Lage ist, sich eine eigene Ordnung und Sicherheit aufzubauen. „Wir haben in 20 Jahren nicht mehr erreicht als ein labiles Patt mit den Taliban. Das passt nicht zu den ehemals hoch angesetzten Zielen.“

Dass der ganze Einsatz umsonst war, glaubt Seiß dennoch nicht. „Die Menschen haben in der Zeit mehr Rechte bekommen. Zum Beispiel konnten mehr Mädchen in die Schule gehen und Frauen eine Ausbildung beginnen. Es gab auch weniger Krieg und Gewalt als vorher.“ Viele Errungenschaften würden nun wohl wieder eingeschränkt.

Frage nach Sinn des Einsatzes kam erst mit den Jahren

Dass viele positive Entwicklungen nicht nachhaltig sein würden, sei den meisten Soldaten klar gewesen. „Die Frage nach dem Sinn des Einsatzes war, als ich 2019 in Masar-i-Scharif war, schon gang und gäbe. Die aktuelle Entwicklung löst jetzt nicht viel zusätzliche Frustration bei den Soldaten aus“, glaubt er.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nur in der Anfangszeit sei diese Frage gar nicht oder nur verdeckt gestellt worden. Damals habe das Gefühl vorgeherrscht, die Mission erfüllen zu können, die Herzen und Köpfe der Afghanen erobern zu können und ihnen unser Menschenbild und Demokratie näherzubringen. Im Kontakt mit den Soldaten sei es in der Seelsorge vor allem um individuelle Probleme wie Heimweh oder Ärger in der Partnerschaft gegangen. Die Sinnfrage sei erst später hinzugekommen.

Von Von Anne Holbach