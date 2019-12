Was macht eine Pflegeberufekammer?

Neumünster

Im April 2018 wurde die Pflegeberufekammer Schleswig-Holstein gegründet. Ihren Sitz hat sie in der Fabrikstraße 21 in Neumünster. Und inzwischen sind die meisten Arbeitsplätze in den Büroräumen belegt. Fünf Stellen sind allerdings noch nicht besetzt. Und sie sollen nach dem Willen der Landesregierung bis 2020 auch nicht mehr besetzt werden: Dann soll es - nach massiven Protesten der Kammergegner - eine Urabstimmung geben und die rund 30000 Pflegekräfte im Land entscheiden: Besteht die Kammer weiter oder wird sie wieder abgeschafft.

Wie viel Personal hat die Pflegeberufekammer ?

Zurzeit hat die Kammer rund 30 Mitarbeiter - verteilt auf 22 Vollzeitstellen und 3,3 Teilzeit- oder Aushilfsstellen. Die Angestellten werden nach Tarif des öffentlichen Dienstes bezahlt. Es sind zum Beispiel Mitarbeiter mit kaufmännischer Ausbildung, Pflegewissenschaftler und Juristen wie die Geschäftsführerin Sandra Füllenbach. Insgesamt machen diese Personalkosten mit 960.000 Euro mit Abstand den größten Posten im Haushalt (35 Prozent).

Wie viel Geld bekommt der Vorstand?

Der Vorstand besteht aus der Präsidentin Patrizia Drube, dem Vizepräsidenten Frank Vilsmeier und fünf weiteren Mitgliedern. Alle sieben sind weiterhin in ihren Berufen tätig. In der Pflegeberufekammer arbeiten sie ehrenamtlich und erhalten dafür eine Aufwandsentschädigung.

Am höchsten ist diese bei der Präsidentin. Patricia Drube erhält im Monat 1300 Euro. Im Gegenzug muss sie aber Einbußen bei ihrer Berufstätigkeit hinnehmen, weil sie die Stunden dort deutlich reduzieren musste. Die gelernte Altenpflegerin und studierte Wirtschaftswissenschaftlerin arbeitet als Referentin beim Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe Nordwest. Der Vizepräsident erhält 1100 Euro im Monat, die Entschädigungen der anderen Vorstandsmitglieder liegen darunter. Die Höhe der Aufwandsentschädigungen sind durch die Entschädigungsverordnung des Landes festgelegt. Der Vorstand kann sie nicht bestimmen.

Bekommen die Mitglieder der Kammerversammlung Geld?

Die Kammerversammlung ist das höchste Gremium der Pflegeberufekammer. 40 Pflegekräfte wurde in dieses Kammer-Parlament gewählt: 26 Männer und Frauen aus der Krankheitspflege, 11 aus der Altenpflege und drei aus der Kinderkrankenpflege. Sie fällen allen wichtigen Entscheidungen der Kammer, also zum Beispiel, wie hoch die Mitgliedsbeiträge sind, die alle Pflegefachkräfte im Land zahlen müssen.

Auch die Mitglieder der Kammerversammlung erhalten eine Aufwandsentschädigung - aber nur für jede Sitzung, an der sie teilgenommen haben. Wie viel das ist, ist ebenfalls in der Entschädigungsverordnung des Landes festgelegt. Diese Entschädigungen für Vorstand, Kammermitglieder, aber auch Ausschüsse und Fahrtkosten machen 13 Prozent der Ausgaben aus, insgesamt 354.000 Euro im Jahr.

Was macht der Vorstand der Pflegeberufekammer ?

Der Vorstand muss die Beschlüsse der Kammerversammlung umsetzen, führt die Geschäftstätigkeit der Kammer und ist erster Ansprechpartner für Politik und Medien.

Wo bleibt das übrige Geld der drei Millionen Euro?

Nach den Kosten für Personal und Ehrenamtler wird das meiste Geld für Finanzen (19 Prozent) ausgegeben - für Zinsen und die Rückzahlung des Darlehens, das für die Anlaufphase aufgenommen wurden, sowie für Verpflichtungsermächtigungen und eine Deckungsreserve. Dazu kommen Kosten für Mitteilungen, Informationsmaterial, Porto (zwölf Prozent), weitere Sachkosten (neun Prozent), EDV-Kosten (sechs Prozent) und Raumkosten (fünf Prozent). Das restliche Prozent wird für Mitgliedsbeiträge fällig – für die Pflegekammerkonferenz, Patientensicherheit und den Pflegeombudsmann.

Was macht das Personal der Pflegeberufekammer ?

Die Aufgaben sind vom Gesetzgeber vorgegeben. Die ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeiter der Kammer müssen diese Aufgabe erfüllen und haben dabei keinen Ermessensspielraum. Dazu gehört die Selbstverwaltung: Alle rund 30.000 Pflegefachkräfte müssen als Mitglieder registriert, Mitgliedsbeiträge erhoben und die Pflegestatistik geführt werden. Die Mitarbeiter sind aber auch dafür da, fachliche und rechtliche Fragen von Mitgliedern zu beantworten.

Weitere Aufgabe: eine Berufsordnung, mit der Aufgaben und ethischen Grundsätze der Pflege geregelt und auch überwacht werden. Die Pflegekräfte sollen damit auch die festgelegten Rahmenbedingungen bei ihren Arbeitgebern einfordern können. Außerdem muss eine Weiterbildungsordnung entwickelt werden.

Was kann die Pflegeberufekammer politisch entscheiden?

Die Kammer soll aber auch für die Pflegekräfte Einfluss auf politische Entscheidungen nehmen. Dafür nehmen Mitarbeiter an etlichen Gremien und Abstimmungsgesprächen teil, zum Beispiel mit dem Sozialministerium, Landesämtern und anderen Kammern. Die Kammer hat dabei allerdings keine Entscheidungsbefugnis oder gar ein Vetorecht. Bisher haben die Mitarbeiter sieben Stellungnahmen und Rechtsgutachten zu Gesetz- und Verordnungsentwürfen erarbeitet. Die Mitarbeiter müssen außerdem als Sachverständige beim Landtag und in Fachveranstaltungen die Sichtweise der Pflegekräfte vertreten.

