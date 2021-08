Kiel

Die Finanzfachleute im Sozialministerium waren von mehr zu betreuenden Kindern ausgegangen und hatten höhere Tarifsteigerungen einkalkuliert. Doch es kam anders. Im laufenden Haushaltsjahr fließen 35 Millionen Euro weniger aus dem eingeplanten Etat ab als benötigt, und ab 2022 sind 45 Millionen Euro strukturell weniger erforderlich. Das Geld solle weiterhin vollständig für frühkindliche Bildung und Betreuung ausgegeben werden. Darauf einigten sich die Vertreter der Regierungskoalition aus CDU, Grünen und FDP und stellten am Montag ihr Konzept vor.

Aus den Restmitteln des laufenden Jahren soll für 20 Millionen Euro ein „Corona-Aufholprogramm Kita“ aufgelegt werden. Ziel sei es, die durch die Pandemie besonders belasteten Kinder zu unterstützen, heißt im Koalitionsantrag an den Landtag. Kinder sollten „in sozialer, emotionaler, kognitiver und motorischer Hinsicht“ zusätzlich gefördert werden, um die in den vergangenen eineinhalb Jahren entstandenen Defizite wieder auszugleichen. Weitere 13 Millionen Euro will man an die Kommunen auskehren. Die verbleibenden zwei Millionen Euro sollen für die Kita-Datenbank verwendet werden: Sie ist ein Instrument zur Platzvergabe und soll Aufschluss zu den Finanzströmen geben.

Eltern von Krippenkindern zahlen ab 2022 weniger

Ab 2022 sollen in den Kreisen und kreisfreien Städte sowie der Stadt Norderstedt 16 „regionale Inklusionszentren“ eingerichtet werden. Sie würden vom Land mit jährlich zehn Millionen Euro gefördert. Es gehe um Fachkräfte und multiprofessionelle Teams, hieß es, damit das Personal an Kitas sowohl fachlich als auch praktisch unterstützt wird. Mit weiteren 18,6 Millionen Eltern werden die Kommunen entlastet.

Mit 16,5 Millionen Euro sollen schrittweise die Elternbeiträge im Bereich der Unter-Dreijährigen gesenkt werden. Die Höchstbeiträge für eine achtstündige Betreuung sinken damit um 56,40 Euro: Statt 288,40 Euro zahlen Eltern dann 232 Euro – und damit vergleichbar viel wie Eltern älterer Kita-Kinder.

Einsparungen für Krippeneltern von jährlich über 600 Euro: CDU-Fraktionschef Tobias Koch sprach von einer „seriösen Finanzierung“, mit dem man dem „langfristigen Ziel einer Beitragsfreiheit schrittweise“ immer näherkomme. Jamaika behalte weiterhin „den Dreiklang aus Entlastung von Eltern und Kommunen sowie der Verbesserung der Qualität der Kita-Betreuung fest im Auge“. FDP-Fraktionschef Christopher Vogt freute sich über die „gute Planung“ im liberal geführten Sozialministerium. „Man hat sich ja schon fast daran gewöhnt, dass bei staatlichen Großprojekten Geld nachfinanziert werden muss.“ In diesem Fall sei es mal umgekehrt.

Warum Jamaika die Millionen nicht in die nötige Beamtenbesoldung investiert

Ende vergangener Woche hatte Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) auf Notkredite hingewiesen, mit denen der Haushalt einzig zusammengebunden werden könne, und dass zur Besoldung der Landesbeamten im nächsten Jahr 45 Millionen Euro nachgeschossen werden müssten. 45 Millionen? Warum verwendet Jamaika nicht diese exakt gleich hohe Summe aus den ungenutzten Kita-Mitteln? Die Koalitionäre winkten ab.

„Wir sind nicht der Meinung, dass wir die Besoldung aus den Kitas gegenfinanzieren sollten“, entgegnete Grünen-Fraktionschefin Eka von Kalben. „Es ist uns extrem wichtig, Kinder und ihre Familien im Blick zu haben. Das ist ein Schwerpunkt dieser Jamaika-Koalition.“ CDU-Mann Koch sprach von einer „zufälligen Zahlengleichheit“. Inhaltlich gebe es da keinen Zusammenhang. Vogt nickte. Ja, er hätte eine solche Frage auch gestellt. Und haushalterisch würden die Zeiten tatsächlich nicht einfacher. „Aber was wäre die Schlagzeile gewesen, wenn wir das Geld für die gerichtlich angeordnete höhere Beamtenbesoldung aus dem Kita-System genommen hätten?“ Das wolle er sich lieber nicht ausmalen.