Ex-Manager von Casio vor Gericht

Sechs Millionen Euro soll ein leitender Angestellter der Casio Europe GmbH mit Sitz in Norderstedt seit dem Jahr 2004 aus der Unternehmenskasse veruntreut haben. Am kommenden Montag beginnt am Kieler Landgericht der Prozess gegen den 61-jährigen Ex-Manager. Der deutsche Staatsbürger sitzt in U-Haft.