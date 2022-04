Millionenschaden durch Schwarzarbeit: Bauunternehmer aus Neumünster muss in Haft

Ein Bauunternehmer aus Neumünster ist wegen Schwarzarbeit mit Millionenschaden zu vier Jahren und drei Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Kieler Landgericht sah es am Freitag als erwiesen an, dass der Angeklagte in 47 Fällen Arbeitsentgelt vorenthielt und veruntreute sowie in weiteren 37 Fällen Steuern hinterzog.