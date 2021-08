Kiel

Fachkräfte waren vor Corona Mangelware und sind es auch weiterhin. Das bestätigt die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit. Auch der Hotel- und Gaststättenbereich ist da nicht ausgenommen. „Wir wissen aus Gesprächen mit Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern, dass es Fälle gibt, in denen Fachkräfte des Gastgewerbes aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen in andere Bereiche gewechselt sind“, sagt Margit Haupt-Koopmann, Chefin der Regionaldirektion. Doch handele es sich dabei bisher keinesfalls um ein Massenphänomen. „Genau hier greift ja die Kurzarbeit.“ Sie sorge dafür, dass die Fachkräfte im Betrieb gehalten werden und auf Entlassungen weitgehend verzichtet wird.

Aktuelle Zahlen belegen das. So haben sich zwischen Januar und Juli 2021 deutlich weniger sozialversicherungspflichtige Beschäftigte aus dem Bereich Hotel- und Gaststätten arbeitslos gemeldet als in den entsprechenden Zeiträumen der Vorjahre. Die Agenturchefin nennt aktuell insgesamt 1938 Arbeitslosenmeldungen in diesem Bereich. 2020 lag die Zahl bei 4095, im Jahr 2019 bei insgesamt 3068.

Viele Mini-Jobber orientierten sich während der Corona-Pandemie um

Anders sehe es dagegen bei den geringfügig Beschäftigten aus. Da das Kurzarbeitergeld bei den Mini-Jobbern nicht greift, hätten sich viele im Laufe der vergangenen Monate umorientiert und Jobs in anderen Branchen gefunden. „Allerdings gibt es keine aktuellen Daten, die diese Bewegungen abbilden“, so Margit Haupt-Koopmann. So wisse man nicht, ob diese nun im Supermarkt an der Kasse ihr Geld verdienen, studieren oder eine Ausbildung angefangen haben.

Aber die Zahlen zeigen deutlich, wie viel Bewegung in dem Bereich ist. Beispielsweise in Lübeck und dem Kreis Ostholstein. In der Region arbeitet rund ein Viertel aller Beschäftigten im Hotel- und Gaststättengewerbe in Schleswig-Holstein. Hier ging die Zahl der Mini-Jobber seit Ausbruch der Corona-Pandemie stark zurück.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Im Dezember 2020 gab es in Ostholstein 2263 geringfügig Beschäftigte“, sagt Olga Nommensen von der Arbeitsagentur Lübeck. „Das ist ein Minus von 833 oder 26,9 Prozent.“ In Lübeck betrug der Rückgang sogar 33,4 Prozent. Da Kurzarbeitergeld nicht für diese Gruppe gezahlt wird, hätten sich viele Arbeitskräfte während der Corona-bedingten Schließungen andere Tätigkeiten gesucht oder suchen müssen.

Im Kreis Nordfriesland gibt es 25 Prozent weniger Mini-Jobber

Auch aus dem Kreis Nordfriesland gibt es ähnliche Zahlen. Da verringerte sich die Zahl der Mini-Jobber um rund 25 Prozent. „Trotzdem ist es im Jahresvergleich gelungen, die sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten auf dem Niveau des Vorjahres zu halten“, so Hans-Martin Rump. Der Leiter der Arbeitsagentur Flensburg hebt dabei besonders die Personen mit ausländischen Staatsangehörigkeiten hervor.

Margit Haupt-Koopmann: „Die Branche muss weiter an ihrer Attraktivität arbeiten“

Margit Haupt-Koopmann betont zudem, dass die Branche weiter an ihrer Attraktivität arbeiten müsse, um „insbesondere Jugendliche, Quereinsteiger und Berufsrückkehrer für sich zu gewinnen“. Das könne unter anderem mit innovativen Arbeitszeitkonzepten, verstärkten Personalentwicklungsangeboten oder Bonussystemen gelingen.